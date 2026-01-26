Wkrótce na żywo
Liga Mistrzów. Multiliga z meczów 8. kolejki. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 28 stycznia 2026 godz. 21:00
Czas na ostatnią kolejkę fazy ligowej Ligi Mistrzów! Wszystkie mecze odbędą się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, co zwiastuje wielkie emocje i ciągle zmieniającą się tabelę na żywo. Nie zabraknie takich hitów jak spotkania Benfiki z Realem Madryt, Borussii Dortmund z Interem, Napoli z Chelsea, czy PSG z Newcastle. Tylko Arsenal z Bayernem Monachium mogą być pewni awansu do 1/8 finału. Zapraszamy na relację na żywo.