Club Brugge - FC Barcelona w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 05 listopada 2025 godz. 21:00W 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Club Brugge podejmie Barcelonę na stadionie Jan Breydel w Brugii. Belgijski zespół, znany z waleczności i szybkiego przechodzenia do ataku, spróbuje wykorzystać wsparcie kibiców, by sprawić niespodziankę w starciu z utytułowanym rywalem. Barcelona, mimo pewnych problemów kadrowych i napiętego terminarza, wciąż uchodzi za jednego z głównych faworytów do końcowego triumfu. Dla obu drużyn będzie to ważny mecz - gospodarze potrzebują punktów, by pozostać w grze o fazę pucharową, natomiast Katalończycy chcą potwierdzić swoje aspiracje. Spotkanie zapowiada się jako ciekawe starcie dwóch różnych stylów gry - dynamicznego Brugge i dominującej Barcelony. Zapraszamy na relację na żywo.