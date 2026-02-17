Benfica - Real Madryt w 1/16 Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 17 lutego 2026 godz. 21:00
We wtorek wieczorem Benfica podejmie Real Madryt w pierwszym spotkaniu 1/16 finału UEFA Champions League na Estádio da Luz. Portugalski zespół w ostatnim bezpośrednim starciu pokonał „Królewskich” 4:2, co dało mu awans do play-offów, i - prowadzony przez José Mourinho - będzie chciał powtórzyć ten sukces. Real Madryt, choć częściej uważany za faworyta, ma problemy kadrowe i szuka rewanżu za porażkę, a trener Álvaro Arbeloa podkreśla potrzebę kompletnej, skoncentrowanej gry. Obie drużyny prezentują ofensywny styl, więc kibice mogą spodziewać się intensywnej i emocjonującej potyczki. Zapraszamy na relację na żywo.