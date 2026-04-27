Atletico Madryt - Arsenal w półfinale Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 29 kwietnia 2026 godz. 21:00
Pierwsze starcie półfinałowe Ligi Mistrzów na Riyadh Air Metropolitano zapowiada się jako fascynujący pojedynek dwóch skrajnych filozofii futbolu. Atletico Madryt, znane z żelaznej defensywy i nieustępliwości w fazie pucharowej, podejmie faworyzowany Arsenal, który w tej edycji imponuje rekordową liczbą czystych kont. Choć Kanonierzy rozbili drużynę Diego Simeone 4-0 w fazie ligowej, Madrytczycy na własnym boisku pozostają niepokonani przez angielskie zespoły w meczach o tak wysoką stawkę.