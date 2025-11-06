TOP 5 goli kolejki: Augustyniak z dubletem, a Panichelli z bramką marzeń!

Oto nasze TOP 5 trafień kolejki z udziałem polskich zespołów

Strasbourg podzielił się punktami z Jagiellonią w drugiej kolejce Ligi Konferencji FREDERICK FLORIN AFP

Miejsce 5 - Rafał Augustyniak (16') - Legia Warszawa 2:1 Szachtar Donieck

Legia rozpoczęła spotkanie z rozmachem. Już w 16. minucie Rafał Augustyniak wykorzystał zamieszanie po dośrodkowaniu i potężnym strzałem w okienko z dalekiej odległości otworzył wynik.

Piłka wpadła przy słupku obok bezradnego bramkarza, a trybuny z kibicami drużyny z Warszawy eksplodowały z radości.

Wynik końcowy: Legia Warszawa 2:1 Szachtar Donieck

Strzelcy: Augustyniak (16', 90+4) - Meirelles (61')

Miejsce 4 - Christian Rutjens (88') - Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) 2:1 Lech Poznań

Lech Poznań długo prowadził wyrównaną grę na Estadio Victoria Stadium. Mikael Ishak z rzutu karnego przywrócił nadzieję na wygraną, ale końcówka okazała się koszmarem.

W 88. minucie po wrzutce z lewego skrzydła i chaosie w polu karnym piłka spadła pod nogi Christiana Rutjensa, który ku zaskoczeniu Lecha wpakował ją do siatki.

Gol piękny w formie, choć bolesny w skutkach. Lincoln Red Imps FC zapisał historyczne zwycięstwo nad polskim zespołem, a Lech Poznań wrócił do kraju bez punktów.

Wynik końcowy: Lincoln Red Imps FC 2:1 Lech Poznań

Strzelcy: Kike Gómez (33'), Rutjens (88') - Ishak (77', k.)

Lech Poznań (z lewej Mikael Ishak) oraz Jagiellonia Białystok (Jesus Imaz i trener Adrian Siemieniec) poznali swoich rywali w PP Grzegorz Wajda Reporter

Miejsce 3 - Stratos Svarnas (90') - SK Sigma Ołomuniec 1:1 Raków Częstochowa

Raków długo nie potrafił sforsować czeskiej defensywy, aż w ostatnich sekundach nadeszła ulga i radości. Po dośrodkowaniu Tomasza Pieńki, Stratos Svarnas uderzył z powietrza jak z katapulty - piłka wpadła w okienko bramki Sigmy.

Grecki obrońca uratował remis i dał Rakowowi cenny punkt na wyjeździe. To gol, który pokazuje charakter podopiecznych Marka Papszuna.

Wynik końcowy: SK Sigma Ołomuniec 1:1 Raków Częstochowa

Strzelcy: Křál (83') - Svarnas (90')

Miejsce 2 - Rafał Augustyniak (90+4') - Legia Warszawa 2:1 Szachtar Donieck

Stadion w Krakowie, gdzie Szachtar Donieck rozgrywa mecze w europejskich pucharach, eksplodował po raz drugi tego wieczoru. W doliczonym czasie gry Rafał Augustyniak ustawił piłkę do rzutu wolnego i huknął nad murem - idealnie, w samo okienko.

Gol na wagę zwycięstwa i awansu Legii w tabeli. Dublet środkowego obrońcy - rzadkość, a jednocześnie dowód, że Augustyniak potrafi zaskoczyć strzałami z dystansu.

Wynik końcowy: Legia Warszawa 2:1 Szachtar Donieck

Strzelcy: Augustyniak (16', 90+4) - Meirelles (61')

Miejsce 1 - Joaquín Panichelli (79') - RC Strasbourg 1:1 Jagiellonia Białystok

Najpiękniejsze trafienie kolejki. W 79. minucie Joaquín Panichelli po dośrodkowaniu z prawej strony boiska przyjął piłkę tyłem do bramki i przewrotką posłał ją w okienko.

Efektowne, czyste technicznie, absolutnie bezbłędne. Bramkarz Jagiellonii - Miłosz Piekutowski - nawet nie zdążył zareagować.

Francuscy kibice wstali z miejsc, a Panichelli zapisał się na kartach tego sezonu. To gol z innej planety i numer jeden naszego zestawienia.

Wynik końcowy: RC Strasbourg 1:1 Jagiellonia Białystok

Strzelcy: Stojinović (53') - Panichelli (79')

Szachtar Donieck - Legia Warszawa Artur Barbarowski East News