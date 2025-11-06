TOP 5 goli kolejki: Augustyniak z dubletem, a Panichelli z bramką marzeń!
Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Konferencji Europy przyniosła kibicom z Polski prawdziwą huśtawkę nastrojów. Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok rozegrały mecze pełne dramaturgii, zwrotów akcji i bramek, które śmiało mogą trafić do europejskich zestawień tygodnia.
Oto nasze TOP 5 trafień kolejki z udziałem polskich zespołów
Legia rozpoczęła spotkanie z rozmachem. Już w 16. minucie Rafał Augustyniak wykorzystał zamieszanie po dośrodkowaniu i potężnym strzałem w okienko z dalekiej odległości otworzył wynik.
Piłka wpadła przy słupku obok bezradnego bramkarza, a trybuny z kibicami drużyny z Warszawy eksplodowały z radości.
Wynik końcowy: Legia Warszawa 2:1 Szachtar Donieck
Strzelcy: Augustyniak (16', 90+4) - Meirelles (61')
Lech Poznań długo prowadził wyrównaną grę na Estadio Victoria Stadium. Mikael Ishak z rzutu karnego przywrócił nadzieję na wygraną, ale końcówka okazała się koszmarem.
W 88. minucie po wrzutce z lewego skrzydła i chaosie w polu karnym piłka spadła pod nogi Christiana Rutjensa, który ku zaskoczeniu Lecha wpakował ją do siatki.
Gol piękny w formie, choć bolesny w skutkach. Lincoln Red Imps FC zapisał historyczne zwycięstwo nad polskim zespołem, a Lech Poznań wrócił do kraju bez punktów.
Wynik końcowy: Lincoln Red Imps FC 2:1 Lech Poznań
Strzelcy: Kike Gómez (33'), Rutjens (88') - Ishak (77', k.)
Raków długo nie potrafił sforsować czeskiej defensywy, aż w ostatnich sekundach nadeszła ulga i radości. Po dośrodkowaniu Tomasza Pieńki, Stratos Svarnas uderzył z powietrza jak z katapulty - piłka wpadła w okienko bramki Sigmy.
Grecki obrońca uratował remis i dał Rakowowi cenny punkt na wyjeździe. To gol, który pokazuje charakter podopiecznych Marka Papszuna.
Wynik końcowy: SK Sigma Ołomuniec 1:1 Raków Częstochowa
Strzelcy: Křál (83') - Svarnas (90')
Stadion w Krakowie, gdzie Szachtar Donieck rozgrywa mecze w europejskich pucharach, eksplodował po raz drugi tego wieczoru. W doliczonym czasie gry Rafał Augustyniak ustawił piłkę do rzutu wolnego i huknął nad murem - idealnie, w samo okienko.
Gol na wagę zwycięstwa i awansu Legii w tabeli. Dublet środkowego obrońcy - rzadkość, a jednocześnie dowód, że Augustyniak potrafi zaskoczyć strzałami z dystansu.
Najpiękniejsze trafienie kolejki. W 79. minucie Joaquín Panichelli po dośrodkowaniu z prawej strony boiska przyjął piłkę tyłem do bramki i przewrotką posłał ją w okienko.
Efektowne, czyste technicznie, absolutnie bezbłędne. Bramkarz Jagiellonii - Miłosz Piekutowski - nawet nie zdążył zareagować.
Francuscy kibice wstali z miejsc, a Panichelli zapisał się na kartach tego sezonu. To gol z innej planety i numer jeden naszego zestawienia.
Wynik końcowy: RC Strasbourg 1:1 Jagiellonia Białystok
Strzelcy: Stojinović (53') - Panichelli (79')