TOP 5 bramkarskich parad Ligi Konferencji [WIDEO]

Nie tylko gole budzą emocje. Czasem to bramkarze piszą własne, spektakularne historie. W tej serii gier Ligi Konferencji błyszczeli refleksami, odwagą i instynktem. Oto TOP 5 interwencji bramkarskich.

Miejsce 5 - Žan-Luk Leban (NK Celje)

Mecz: NK Celje - Legia Warszawa 2:1

Fenomenalna parada w doliczonym czasie gry. Słoweński bramkarz zatrzymał potężny strzał z dystansu, ratując komplet punktów dla Celje.

Miejsce 4 - Nediljko Labrović (HNK Rijeka)

Mecz: Lincoln Red Imps - HNK Rijeka 0:1

Kluczowy moment spotkania - w 69. minucie obronił rzut karny. Chorwat intuicyjnie rzucił się w dobrą stronę, utrzymując prowadzenie, które dało Rijece zwycięstwo.

Miejsce 3 - Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

Mecz: Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2

Polski golkiper przez większość meczu był zaporą nie do przejścia. Jego interwencja przy stanie 0:2, gdy obronił mocny strzał z bliska, była jedną z najlepszych parad wieczoru.

Miejsce 2 - Oliwier Zych (Raków Częstochowa)

Mecz: Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0

Młody bramkarz Rakowa z refleksem kota odbił uderzenie zmierzające w okienko. Dzięki niemu Raków utrzymał czyste konto na trudnym terenie w Pradze.

Miejsce 1 - Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ Alkmaar)

Mecz: Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1

Anglicy naciskali od pierwszych minut, ale młody Holender w 17. minucie popisał się spektakularnym refleksem po strzale z bliska. Kapitalna parada, która zachwyciła nawet trybuny na Selhurst Park.

