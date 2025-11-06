TOP 5 asyst po dwóch kolejkach Ligi Konferencji [WIDEO]
W Lidze Konferencji Europy emocji nie brakuje - piękne bramki, efektowne asysty i popisy bramkarzy tworzą spektakl, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Oto nasze zestawienie TOP 5 asyst dwóch pierwszych kolejek.
W 33. minucie meczu w Gibraltarze gospodarze zaskoczyli Lecha Poznań. Po perfekcyjnym dośrodkowaniu Bernardo Lopesa, Kike Gómez uprzedził obrońców i głową posłał piłkę do siatki.
Akcja prosta, ale doskonale wykonana - typowa dla zespołów, które wiedzą, że muszą wykorzystać każdą szansę.
Raków cierpliwie rozgrywał piłkę, aż błysnęli młodzi Polacy. Karol Struski zagrał idealne podanie między dwóch obrońców, a Tomasz Pieńko pewnym strzałem dał prowadzenie mistrzowi Polski.
Asysta, która pokazuje, że Raków potrafi grać kreatywnie, a nie tylko siłowo.
Szwajcarzy przeprowadzili kontrę w najlepszym włoskim stylu. Allan Arigoni ruszył prawym skrzydłem, zagrał w tempo do Alvyna Sanchesa, a ten tylko dostawił nogę.
Książkowa akcja i dowód, że czasem mniej znaczy więcej - prostota, która przynosi efekt.
Dušan Stojinović popisał się rajdem lewym skrzydłem i dograniem, które rozcięło francuską obronę jak brzytwa. Partner z drużyny wykończył akcję bezbłędnie, a Jagiellonia odniosła historyczne wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach UEFA.
To był moment, w którym Białystok uwierzył, że może grać na europejskim poziomie.
Absolutne arcydzieło w wykonaniu AEK. Ezequiel Ponce zagrał zewnętrzną częścią stopy, a Steven Zuber uderzył z pierwszej piłki, nie dając bramkarzowi szans.
Publiczność w Atenach oklaskiwała akcję na stojąco. To była asysta, która mogłaby znaleźć się w każdej kompilacji najlepszych momentów europejskich pucharów.