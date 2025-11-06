TOP 5 asyst po dwóch kolejkach Ligi Konferencji [WIDEO]

Miejsce 5 - Bernardo Lopes → Kike Gómez (Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań 1:0)

W 33. minucie meczu w Gibraltarze gospodarze zaskoczyli Lecha Poznań. Po perfekcyjnym dośrodkowaniu Bernardo Lopesa, Kike Gómez uprzedził obrońców i głową posłał piłkę do siatki.

Akcja prosta, ale doskonale wykonana - typowa dla zespołów, które wiedzą, że muszą wykorzystać każdą szansę.

Miejsce 4 - Karol Struski → Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa - Universitatea Craiova 1:0)

Raków cierpliwie rozgrywał piłkę, aż błysnęli młodzi Polacy. Karol Struski zagrał idealne podanie między dwóch obrońców, a Tomasz Pieńko pewnym strzałem dał prowadzenie mistrzowi Polski.

Asysta, która pokazuje, że Raków potrafi grać kreatywnie, a nie tylko siłowo.

Miejsce 3 - Allan Arigoni → Alvyn Sanches (Lausanne-Sport - Breidablik 1:0)

Szwajcarzy przeprowadzili kontrę w najlepszym włoskim stylu. Allan Arigoni ruszył prawym skrzydłem, zagrał w tempo do Alvyna Sanchesa, a ten tylko dostawił nogę.

Książkowa akcja i dowód, że czasem mniej znaczy więcej - prostota, która przynosi efekt.

Miejsce 2 - Dušan Stojinović → gol Jagiellonii (RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok 0:1)

Dušan Stojinović popisał się rajdem lewym skrzydłem i dograniem, które rozcięło francuską obronę jak brzytwa. Partner z drużyny wykończył akcję bezbłędnie, a Jagiellonia odniosła historyczne wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach UEFA.

To był moment, w którym Białystok uwierzył, że może grać na europejskim poziomie.

Miejsce 1 - Ezequiel Ponce → Steven Zuber (AEK Ateny - Aberdeen 5:0)

Absolutne arcydzieło w wykonaniu AEK. Ezequiel Ponce zagrał zewnętrzną częścią stopy, a Steven Zuber uderzył z pierwszej piłki, nie dając bramkarzowi szans.

Publiczność w Atenach oklaskiwała akcję na stojąco. To była asysta, która mogłaby znaleźć się w każdej kompilacji najlepszych momentów europejskich pucharów.