TOP 5 asyst Ligi Konferencji. Jedno podanie potrafi zmienić wszystko [WIDEO]

Miejsce 5 - Pablo Rodríguez → Antoni Kozubal (Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2)

Lech prowadził 2:0, ale to właśnie wcześniejsze trafienie Kozubala po podaniu Rodrígueza pokazało, jak skutecznie potrafi grać młodzież z Poznania.

Wynik końcowy: Rayo Vallecano 3:2 Lech Poznań

Miejsce 4 - John Paul Dembe (BK Häcken - RC Strasbourg 1:2)

Gol kontaktowy dla Szwedów. Dembe wykorzystał sytuację w polu karnym i zmniejszył straty, choć ostatecznie to Francuzi sięgnęli po zwycięstwo.

Wynik końcowy: BK Häcken 1:2 RC Strasbourg

Ermal Krasniqi z Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / x.com AFP

Miejsce 3 - Volodymyr Brazhko → Andrij Jarmołenko (Dynamo Kijów - Zrinjski Mostar 6:0)

Kapitan Dynama przypomniał najlepsze czasy. Brazhko dograł w tempo, a Jarmołenko pewnym strzałem ustalił wynik meczu.

Wynik końcowy: Dynamo Kijów 6:0 Zrinjski Mostar

Miejsce 2 - Jean-Philippe Mateta → Ismaïla Sarr (Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1)

Francusko-senegalski duet rozmontował obronę AZ. Mateta podał, Sarr dopełnił formalności.

Wynik końcowy: Crystal Palace 3:1 AZ Alkmaar

Lech Poznań (z lewej Mikael Ishak) oraz Jagiellonia Białystok (Jesus Imaz i trener Adrian Siemieniec) poznali swoich rywali w PP Grzegorz Wajda Reporter

Miejsce 1 - Pathé Ciss → Álvaro García (Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2)

W doliczonym czasie gry Álvaro García dał Rayo zwycięstwo po dograniu Pathé Cissa. Gol, który porwał stadion w ekstazę i pogrążył Lecha w ciszy.

Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26 VALENTIN FLAURAUD AFP