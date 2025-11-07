TOP 5 asyst Ligi Konferencji. Jedno podanie potrafi zmienić wszystko [WIDEO]
Nie każdy bohater strzela gole. Czasem wystarczy jedno podanie, by zmienić losy meczu. Oto TOP 5 asyst ostatniej kolejki Ligi Konferencji.
Miejsce 5 - Pablo Rodríguez → Antoni Kozubal (Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2)
Lech prowadził 2:0, ale to właśnie wcześniejsze trafienie Kozubala po podaniu Rodrígueza pokazało, jak skutecznie potrafi grać młodzież z Poznania.
Wynik końcowy: Rayo Vallecano 3:2 Lech Poznań
Miejsce 4 - John Paul Dembe (BK Häcken - RC Strasbourg 1:2)
Gol kontaktowy dla Szwedów. Dembe wykorzystał sytuację w polu karnym i zmniejszył straty, choć ostatecznie to Francuzi sięgnęli po zwycięstwo.
Wynik końcowy: BK Häcken 1:2 RC Strasbourg
Miejsce 3 - Volodymyr Brazhko → Andrij Jarmołenko (Dynamo Kijów - Zrinjski Mostar 6:0)
Kapitan Dynama przypomniał najlepsze czasy. Brazhko dograł w tempo, a Jarmołenko pewnym strzałem ustalił wynik meczu.
Wynik końcowy: Dynamo Kijów 6:0 Zrinjski Mostar
Miejsce 2 - Jean-Philippe Mateta → Ismaïla Sarr (Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1)
Francusko-senegalski duet rozmontował obronę AZ. Mateta podał, Sarr dopełnił formalności.
Wynik końcowy: Crystal Palace 3:1 AZ Alkmaar
Miejsce 1 - Pathé Ciss → Álvaro García (Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2)
W doliczonym czasie gry Álvaro García dał Rayo zwycięstwo po dograniu Pathé Cissa. Gol, który porwał stadion w ekstazę i pogrążył Lecha w ciszy.
Wynik końcowy: Rayo Vallecano 3:2 Lech Poznań