TOP 5 asyst Ligi Konferencji. Jedno podanie potrafi zmienić wszystko [WIDEO]

Nie każdy bohater strzela gole. Czasem wystarczy jedno podanie, by zmienić losy meczu. Oto TOP 5 asyst ostatniej kolejki Ligi Konferencji.

Miejsce 5 - Pablo Rodríguez → Antoni Kozubal (Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2)

Lech prowadził 2:0, ale to właśnie wcześniejsze trafienie Kozubala po podaniu Rodrígueza pokazało, jak skutecznie potrafi grać młodzież z Poznania.

Wynik końcowy: Rayo Vallecano 3:2 Lech Poznań

Miejsce 4 - John Paul Dembe (BK Häcken - RC Strasbourg 1:2)

Gol kontaktowy dla Szwedów. Dembe wykorzystał sytuację w polu karnym i zmniejszył straty, choć ostatecznie to Francuzi sięgnęli po zwycięstwo.

Wynik końcowy: BK Häcken 1:2 RC Strasbourg

Piłkarz w biało-czarnej koszulce Legii Warszawa biegnie za lecącą piłką podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni są inni zawodnicy na boisku oraz rozmyte trybuny.
Ermal Krasniqi z Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / x.comAFP

Miejsce 3 - Volodymyr Brazhko → Andrij Jarmołenko (Dynamo Kijów - Zrinjski Mostar 6:0)

Kapitan Dynama przypomniał najlepsze czasy. Brazhko dograł w tempo, a Jarmołenko pewnym strzałem ustalił wynik meczu.

Wynik końcowy: Dynamo Kijów 6:0 Zrinjski Mostar

Miejsce 2 - Jean-Philippe Mateta → Ismaïla Sarr (Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1)

Francusko-senegalski duet rozmontował obronę AZ. Mateta podał, Sarr dopełnił formalności.

Wynik końcowy: Crystal Palace 3:1 AZ Alkmaar

Po lewej stronie piłkarz w niebieskiej koszulce całuje herb swojego klubu z widocznym na jego twarzy wzruszeniem. Po prawej uśmiechnięty zawodnik w żółto-czerwonej koszulce obejmuje mężczyznę w ciemnej kurtce, obaj wyrażają radość i satysfakcję.
Lech Poznań (z lewej Mikael Ishak) oraz Jagiellonia Białystok (Jesus Imaz i trener Adrian Siemieniec) poznali swoich rywali w PPGrzegorz WajdaReporter

Miejsce 1 - Pathé Ciss → Álvaro García (Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2)

W doliczonym czasie gry Álvaro García dał Rayo zwycięstwo po dograniu Pathé Cissa. Gol, który porwał stadion w ekstazę i pogrążył Lecha w ciszy.

Wynik końcowy: Rayo Vallecano 3:2 Lech Poznań

Biała kula z logo UEFA Conference League umieszczona w przezroczystym naczyniu, obok znajduje się druga, przezroczysta kula. Główna kula jest wyraźnie oznakowana i wskazuje na związek z rozgrywkami piłkarskimi.
Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26VALENTIN FLAURAUDAFP

Rayo Vallecano podczas meczu z Lechem Poznań
Liga Konferencji

Ograli Lecha Poznań, a ich trener nagle opuścił stadion. Wielka kłótnia w Madrycie

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

