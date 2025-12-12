Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Raków Częstochowa triumfował w kolejnym meczu Ligi Konferencji. Tym razem drużyna prowadzona przez Marka Papszuna w piątej kolejce fazy ligowej pokonała u siebie Zrinjski Mostar 1:0. Jedynego gola w meczu strzelił Jonatan Brunes, który wykorzystał rzut karny. Zwycięstwo sprawiło, że Raków obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Zobacz skrót tego starcia.