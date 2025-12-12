Partner merytoryczny: Eleven Sports
Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu. [WIDEO]

Raków Częstochowa triumfował w kolejnym meczu Ligi Konferencji. Tym razem drużyna prowadzona przez Marka Papszuna w piątej kolejce fazy ligowej pokonała u siebie Zrinjski Mostar 1:0. Jedynego gola w meczu strzelił Jonatan Brunes, który wykorzystał rzut karny. Zwycięstwo sprawiło, że Raków obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Zobacz skrót tego starcia.

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar (1:0)

Bramki: 45+5 min. Jonatan Brunes

Polsat Sport

Zobacz również:

Adrian Siemieniec
La Liga

Siemieniec wyszedł przed kamery i ogłosił. Zaraz po meczu z Rayo. Zaskoczył wszystkich

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja