Legia i Jagiellonia bez zwycięstwa. Te akcje mogły dać więcej [WIDEO]
Pierwsze mecze czwartkowej kolejki Ligi Konferencji nie były udane dla polskich drużyn. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa musiały uznać wyższość swoich rywali. Mimo porażek, obie drużyny pokazały kilka świetnych akcji, z których niektóre zakończyły się trafionym golem. Zobacz najlepsze akcje polskich zespołów.
5. kolejka Ligi Konferencji nie rozpoczęła się najlepiej dla polskich drużyn. Jagiellonia Białystok zmierzyła się z Rayo Vallecano, a Legia Warszawa z FC Noah. Legia rozpoczęła spotkanie obiecująco - już w 3. minucie bramkę zdobył Mileta Rajović. Niestety, druga połowa należała do rywali, którzy dwukrotnie pokonali Kacpra Tobiasza, zapewniając sobie zwycięstwo.
Jagiellonia musiała gonić wynik spotkania. Udało się wyrównać wynik pod koniec pierwszej połowy, jednak w drugiej części meczu hiszpańska drużyna zdobyła kolejną bramkę, zapewniając zwycięstwo.