5. kolejka Ligi Konferencji nie rozpoczęła się najlepiej dla polskich drużyn. Jagiellonia Białystok zmierzyła się z Rayo Vallecano, a Legia Warszawa z FC Noah. Legia rozpoczęła spotkanie obiecująco - już w 3. minucie bramkę zdobył Mileta Rajović. Niestety, druga połowa należała do rywali, którzy dwukrotnie pokonali Kacpra Tobiasza, zapewniając sobie zwycięstwo.