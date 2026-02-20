Mecz rozegrano w Tampere, w temperaturze sięgającej -15 stopni Celsjusza. Mróz szczypał w twarz, ale po grze Lecha w ogóle nie było tego widać. Poznaniacy od pierwszych minut wyglądali na zespół dobrze przygotowany i pewny siebie.

Na prowadzenie wyszli już w 10. minucie. Po rzucie rożnym Mikael Ishak przedłużył piłkę, a w zamieszaniu pod bramką najlepiej odnalazł się Antoni Kozubal. 21-latek zachował czujność i z bliska wpakował piłkę do siatki. To jego drugi gol w tej edycji rozgrywek i kolejny dowód na to, że coraz śmielej poczyna sobie w europejskich pucharach.

Lech Poznań

Chwilę później gospodarze sami podcięli sobie skrzydła. W starciu z Kozubalem Joslyn Luyeye-Lutumba uderzył rywala łokciem. Sędzia nie miał wątpliwości i pokazał czerwoną kartkę. Od 13. minuty KuPS musiał grać w dziesiątkę, a to przy tak zdyscyplinowanym rywalu jak Lech było zadaniem niemal niewykonalnym.

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań

Jeszcze przed przerwą poznaniacy podwyższyli prowadzenie. Znów w roli głównej wystąpił Ishak, który świetnie zgrał piłkę do Taofeeka Ismaheela. Nigeryjczyk w polu karnym się nie pomylił i zrobiło się 2:0. Lech miał mecz pod kontrolą.

Po zmianie stron tempo wyraźnie spadło. Lech nie musiał się już spieszyć - spokojnie rozgrywał piłkę, kontrolował przestrzeń i nie pozwalał rywalom złapać kontaktu z grą. KuPS, grający w osłabieniu, miał ogromne problemy z wyjściem z własnej połowy i praktycznie nie zagroził bramce Bartosza Mrozka.

Drużyna Frederiksena zagrała dojrzale. Bez fajerwerków, ale konkretnie i skutecznie. Wynik 2:0 daje komfort przed rewanżem, choć w Poznaniu nikt nie będzie jeszcze świętował awansu.

Decydujące starcie przy Bułgarskiej

Rewanż odbędzie się 26 lutego o godzinie 21:00 w Poznaniu. Przed własną publicznością Lech będzie chciał postawić kropkę nad "i" i potwierdzić, że jest gotowy na kolejne europejskie wyzwania.

O dalszych losach ekipy Frederiksena w europejskich pucharach zdecyduje rewanżowe spotkanie