Jagiellonia Białystok w drodze po awans. Najlepsze akcje w Lidze Konferencji [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport

Jagiellonia Białystok w drodze po awans. Najlepsze akcje w Lidze Konferencji [WIDEO]

Dwa polskie kluby - Lech Poznań i Jagiellonia Białystok - walczą w Lidze Konferencji UEFA o awans do 1/8 finału. Droga drużyny z Białegostoku nie była łatwa, a teraz czeka ją trudne starcie z włoską Fiorentiną. Zobacz najlepsze akcje polskiego zespołu - od efektownych goli po znakomite parady bramkarskie w poprzednich meczach.

Po krótkiej przerwie w 2026 roku wracają mecze Ligi Konferencji UEFA. O awans do 1/8 finału powalczą dwa polskie kluby - Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. W dużo lepszej sytuacji znajduje się Raków Częstochowa, który wywalczył bezpośredni awans.

Jako pierwsza na boisko wyjdzie drużyna z Poznania, która zmierzy się z fińskim klubem KuPS. Jagiellonia czeka trudniejsze zadanie - po zajęciu 17. miejsca w fazie ligowej teraz o awans powalczy z włoską Fiorentiną.

Najlepsze akcje Jagiellonii w rozgrywkach Ligi Konferencji można zobaczyć w załączonym materiale wideo. To popis nie tylko efektownych goli, ale także znakomitych interwencji bramkarskich.

Zobacz również:

Aleksander Čeferin, prezes UEFA
Liga Konferencji

UEFA ogłosiła ws. polskich klubów. Ostateczny komunikat, już nie ma odwrotu

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Liga Konferencji. Jagiellonia Białystok - Fiorentina

    Jagiellonia Białystok rozpoczęła rozgrywki Ligi Konferencji od zwycięstwa 1:0 nad Hamrun Spartans w pierwszej kolejce. Kolejne mecze przyniosły remisy - z RC Strasbourg oraz SK Shkendija Tetowo, w tym drugim spotkaniu polski zespół uratował remis w ostatniej akcji meczu. W czwartej kolejce Jagiellonia pokonała fiński KuPS Kuopio dzięki bramce Afimico Pululu. Pierwszą porażkę w tych rozgrywkach poniosła w starciu z hiszpańskim Rayo Vallecano.

    Do tego meczu drużyna przystąpiła w trudnym nastroju - wcześniej odpadła z Pucharu Polski na etapie 1/8 finału, a także nie wykorzystała szansy, by objąć fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Ostatnim rywalem był AZ Alkmaar, a spotkanie zakończyło się remisem.

    Lewandowski w centrum zamieszania. Głośno po tym, co zrobił Yamal. Koszmar Barcelony

    Teraz przeciwnikiem zespołu z Białegostoku będzie włoska Fiorentina - dwukrotny finalista Ligi Konferencji UEFA. W ubiegłym sezonie drużyna z Florencji dotarła do półfinału, a fazę ligową Ligi Konferencji zakończyła na 15. miejscu.

    W czwartek emocji nie zabraknie w ośmiu spotkaniach Ligi Konferencji. Oprócz rywalizacji polskich zespołów na boisku zmierzą się także: SK Sigma Ołomuniec - FC Lausanne, Shkendija - Samsunspor, Noah - AZ Alkmaar, Zrinjski - Crystal Palace, Drita Gjilan - NK Celje oraz Omonia - Rijeka.

    Pełne mecze Ligi Konferencji obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.

    Zobacz również:

    Nicola Zalewski
    Liga Mistrzów

    Nicola Zalewski na ustach Włochów. To Polak zrobił w meczu Ligi Mistrzów

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach świętuje bramkę, jeden z zawodników wznosi ręce do góry, a inny znajduje się na plecach kolegi, wszyscy okazują silne emocje radości.
    Jagiellonia fetuje objęcie prowadzenia na obiekcie RC StrasbourgFREDERICK FLORINAFP
    Jagiellonia - Betis
    Jagiellonia - Betisfot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News
    Jagiellonia Białystok
    Jagiellonia BiałystokGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja