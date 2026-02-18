Po krótkiej przerwie w 2026 roku wracają mecze Ligi Konferencji UEFA. O awans do 1/8 finału powalczą dwa polskie kluby - Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. W dużo lepszej sytuacji znajduje się Raków Częstochowa, który wywalczył bezpośredni awans.

Jako pierwsza na boisko wyjdzie drużyna z Poznania, która zmierzy się z fińskim klubem KuPS. Jagiellonia czeka trudniejsze zadanie - po zajęciu 17. miejsca w fazie ligowej teraz o awans powalczy z włoską Fiorentiną.

Najlepsze akcje Jagiellonii w rozgrywkach Ligi Konferencji można zobaczyć w załączonym materiale wideo. To popis nie tylko efektownych goli, ale także znakomitych interwencji bramkarskich.

Liga Konferencji. Jagiellonia Białystok - Fiorentina

Jagiellonia Białystok rozpoczęła rozgrywki Ligi Konferencji od zwycięstwa 1:0 nad Hamrun Spartans w pierwszej kolejce. Kolejne mecze przyniosły remisy - z RC Strasbourg oraz SK Shkendija Tetowo, w tym drugim spotkaniu polski zespół uratował remis w ostatniej akcji meczu. W czwartej kolejce Jagiellonia pokonała fiński KuPS Kuopio dzięki bramce Afimico Pululu. Pierwszą porażkę w tych rozgrywkach poniosła w starciu z hiszpańskim Rayo Vallecano.

Do tego meczu drużyna przystąpiła w trudnym nastroju - wcześniej odpadła z Pucharu Polski na etapie 1/8 finału, a także nie wykorzystała szansy, by objąć fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Ostatnim rywalem był AZ Alkmaar, a spotkanie zakończyło się remisem.

Teraz przeciwnikiem zespołu z Białegostoku będzie włoska Fiorentina - dwukrotny finalista Ligi Konferencji UEFA. W ubiegłym sezonie drużyna z Florencji dotarła do półfinału, a fazę ligową Ligi Konferencji zakończyła na 15. miejscu.

W czwartek emocji nie zabraknie w ośmiu spotkaniach Ligi Konferencji. Oprócz rywalizacji polskich zespołów na boisku zmierzą się także: SK Sigma Ołomuniec - FC Lausanne, Shkendija - Samsunspor, Noah - AZ Alkmaar, Zrinjski - Crystal Palace, Drita Gjilan - NK Celje oraz Omonia - Rijeka.

Pełne mecze Ligi Konferencji obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.

