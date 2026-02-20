Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina. Skrót meczu
To miał być wieczór, który na długo zapisze się w historii klubu. Tymczasem skończyło się na bolesnej lekcji futbolu. Jagiellonia Białystok przegrała 0:3 z ACF Fiorentina w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji i przed rewanżem znalazła się pod ścianą.
Początek spotkania nie zapowiadał takiego scenariusza. Gra była spokojna, momentami wręcz senna. Obie drużyny długo badały się w środku pola, brakowało sytuacji podbramkowych. Jagiellonia częściej utrzymywała się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Pierwszy groźniejszy strzał gospodarze oddali dopiero po ponad 20 minutach.
Najlepszą okazję przed przerwą mieli jednak goście. W doliczonym czasie Giovanni Fabbian znalazł się w świetnej sytuacji, ale kapitalnie zareagował Sławomir Abramowicz i uratował zespół. Do szatni obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie.
Po przerwie Fiorentina wrzuciła wyższy bieg. W 53. minucie Luca Ranieri uderzył w kierunku bramki, a Abramowicz, próbując interweniować, skierował piłkę do siatki. Gol został zapisany Włochowi. Chwilę później bramkarz Jagiellonii zrehabilitował się w sytuacji sam na sam, dając drużynie nadzieję.
Swoją szansę miała też "Jaga". Bartłomiej Wdowik trafił do siatki, ale był na spalonym. Potem po faulu na Jesús Imaz gospodarze mieli rzut wolny z dobrej pozycji. Wdowik uderzył mocno, lecz piłka zatrzymała się na słupku. To był moment, który mógł odmienić mecz.
Zamiast wyrównania przyszedł drugi cios. Rolando Mandragora popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego i podwyższył prowadzenie. W końcówce Bernardo Vital sfaulował Roberto Piccoliego w polu karnym, a sam poszkodowany pewnie wykorzystał "jedenastkę".
Rewanż 26 lutego we Florencji. Jeśli Jagiellonia chce myśleć o awansie, musi zagrać mecz niemal perfekcyjny. Innej drogi już nie ma.
Jagiellonia Białystok - Fiorentina 0:3 (0:0)
Bramki:
0:1 Luca Ranieri (53)
0:2 Rolando Mandragora (66)
0:3 Roberto Piccoli (81, rzut karny)
Jagiellonia: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo, Leon Flach (62. Dawid Drachal), Bartosz Mazurek (90+1. Eryk Kozłowski), Kamil Jóźwiak (69. Dimitris Rallis) - Samed Bazdar (90+1. Youssuf Sylla), Jesus Imaz.
Fiorentina: Luca Lezzerini - Niccolo Fortini, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri (69. Marin Pongracic), Robin Gosens - Giovanni Fabbian, Rolando Mandragora, Cher Ndour (86. Luis Balbo) - Jack Harrison (69. Fabiano Parisi), Roberto Piccoli, Jacopo Fazzini.
Żółte kartki: Bartłomiej Wdowik - Jacopo Fazzini, Rolando Mandragora, Luca Lezzerini.
Sędziował: Sebastian Gishamer (Austria).