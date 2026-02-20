Początek spotkania nie zapowiadał takiego scenariusza. Gra była spokojna, momentami wręcz senna. Obie drużyny długo badały się w środku pola, brakowało sytuacji podbramkowych. Jagiellonia częściej utrzymywała się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Pierwszy groźniejszy strzał gospodarze oddali dopiero po ponad 20 minutach.

Najlepszą okazję przed przerwą mieli jednak goście. W doliczonym czasie Giovanni Fabbian znalazł się w świetnej sytuacji, ale kapitalnie zareagował Sławomir Abramowicz i uratował zespół. Do szatni obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie.

Świętujący piłkarze Fiorentiny Artur Reszko PAP

Po przerwie Fiorentina wrzuciła wyższy bieg. W 53. minucie Luca Ranieri uderzył w kierunku bramki, a Abramowicz, próbując interweniować, skierował piłkę do siatki. Gol został zapisany Włochowi. Chwilę później bramkarz Jagiellonii zrehabilitował się w sytuacji sam na sam, dając drużynie nadzieję.

Mecz Jagiellonia - Fiorentina Artur Reszko PAP

Swoją szansę miała też "Jaga". Bartłomiej Wdowik trafił do siatki, ale był na spalonym. Potem po faulu na Jesús Imaz gospodarze mieli rzut wolny z dobrej pozycji. Wdowik uderzył mocno, lecz piłka zatrzymała się na słupku. To był moment, który mógł odmienić mecz.

Zamiast wyrównania przyszedł drugi cios. Rolando Mandragora popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego i podwyższył prowadzenie. W końcówce Bernardo Vital sfaulował Roberto Piccoliego w polu karnym, a sam poszkodowany pewnie wykorzystał "jedenastkę".

Oprawa kibiców w Białymstoku Artur Reszko PAP

Rewanż 26 lutego we Florencji. Jeśli Jagiellonia chce myśleć o awansie, musi zagrać mecz niemal perfekcyjny. Innej drogi już nie ma.

Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport Materiały promocyjne materiały promocyjne

Jagiellonia Białystok - Fiorentina 0:3 (0:0)

Bramki:

0:1 Luca Ranieri (53)

0:2 Rolando Mandragora (66)

0:3 Roberto Piccoli (81, rzut karny)

Jagiellonia: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo, Leon Flach (62. Dawid Drachal), Bartosz Mazurek (90+1. Eryk Kozłowski), Kamil Jóźwiak (69. Dimitris Rallis) - Samed Bazdar (90+1. Youssuf Sylla), Jesus Imaz.

Fiorentina: Luca Lezzerini - Niccolo Fortini, Pietro Comuzzo, Luca Ranieri (69. Marin Pongracic), Robin Gosens - Giovanni Fabbian, Rolando Mandragora, Cher Ndour (86. Luis Balbo) - Jack Harrison (69. Fabiano Parisi), Roberto Piccoli, Jacopo Fazzini.

Żółte kartki: Bartłomiej Wdowik - Jacopo Fazzini, Rolando Mandragora, Luca Lezzerini.

Sędziował: Sebastian Gishamer (Austria).