Miejsce 5 - Ismaila Sarr (Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1)

W Londynie błyszczał Ismaila Sarr. Skrzydłowy Crystal Palace popisał się efektownym rajdem, wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem ustalił wynik meczu. To trafienie było jak pieczęć na pewnym zwycięstwie "Orłów", które po tym meczu umocniły się na szczycie tabeli.

Wynik: Crystal Palace 3:1 AZ Alkmaar

Strzelec: Ismaila Sarr

Miejsce 4 - Jaakko Oksanen (KuPS Kuopio - Slovan Bratysława 3:1)

Publiczność w Kuopio wstrzymała oddech. W 81. minucie Jaakko Oksanen ustawił piłkę do rzutu wolnego i precyzyjnym strzałem lewą nogą posłał ją w samo okienko bramki. Strzał idealny - moc, precyzja i pełna kontrola. To uderzenie zamknęło mecz i przypieczętowało pierwsze zwycięstwo KuPS w fazie grupowej.

Wynik: KuPS Kuopio 3:1 Slovan Bratysława

Strzelec: Jaakko Oksanen

Jesus Imaz (Jagiellonia) Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Miejsce 3 - Sergio Lozano (Shkendija Tetovo - Jagiellonia Białystok 1:1)

To był gol na wagę punktu i jeden z najpiękniejszych momentów całej kolejki. W doliczonym czasie gry Sergio Lozano z podbitej piłki przed polem karnym huknął z półwoleja. Futbolówka z dużą mocą wpadła do bramki. Stadion w Tetovie ucichł, a Jagiellonia wyrwała remis w ostatnich sekundach.

Wynik: Shkendija Tetovo 1:1 Jagiellonia Białystok

Strzelec: Sergio Lozano

Miejsce 2 - Clinton Antwi (KuPS Kuopio - Slovan Bratysława 3:1)

KuPS zdominował to spotkanie, ale prawdziwą ozdobą był gol Clintona Antwiego. W 41. minucie Ghańczyk dostał piłkę na lewe skrzydło, ruszył przed pole karne i potężnym, uderzeniem trafił w samo okienko bramki. To trafienie otworzyło drogę do wygranej.

Wynik: KuPS Kuopio 3:1 Slovan Bratysława

Strzelec: Clinton Antwi

Miejsce 1 - Zan Karnicnik (NK Celje - Legia Warszawa 2:1)

Najpiękniejszy gol kolejki padł w Słowenii. W 77. minucie Zan Karnicnik z pierwszej piłki na 25. metrze zdecydował się na potężne uderzenie. Piłka poleciała w kierunku górnego rogu i wpadła do siatki. Legia była bezradna, a Celje sięgnęło po komplet punktów. Stadion eksplodował z radości - to trafienie kibice zapamiętają na długo.

Wynik: NK Celje 2:1 Legia Warszawa

Strzelec: Zan Karnicnik

Piłkarze Legii Warszawa Leszek Szymański PAP