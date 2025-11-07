Gole, które zatrzęsły Europą! TOP 5 trafień kolejki Ligi Konferencji [WIDEO]
Gole, emocje i europejskie hity. Polskie kluby znów były częścią wielkich emocji. W Lidze Konferencji padło kilka prawdziwych bomb, które mogłyby śmiało rywalizować o miano gola sezonu. Oto nasze TOP 5 trafień tej kolejki.
Miejsce 5 - Ismaila Sarr (Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1)
W Londynie błyszczał Ismaila Sarr. Skrzydłowy Crystal Palace popisał się efektownym rajdem, wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem ustalił wynik meczu. To trafienie było jak pieczęć na pewnym zwycięstwie "Orłów", które po tym meczu umocniły się na szczycie tabeli.
Wynik: Crystal Palace 3:1 AZ Alkmaar
Strzelec: Ismaila Sarr
Miejsce 4 - Jaakko Oksanen (KuPS Kuopio - Slovan Bratysława 3:1)
Publiczność w Kuopio wstrzymała oddech. W 81. minucie Jaakko Oksanen ustawił piłkę do rzutu wolnego i precyzyjnym strzałem lewą nogą posłał ją w samo okienko bramki. Strzał idealny - moc, precyzja i pełna kontrola. To uderzenie zamknęło mecz i przypieczętowało pierwsze zwycięstwo KuPS w fazie grupowej.
Wynik: KuPS Kuopio 3:1 Slovan Bratysława
Strzelec: Jaakko Oksanen
Miejsce 3 - Sergio Lozano (Shkendija Tetovo - Jagiellonia Białystok 1:1)
To był gol na wagę punktu i jeden z najpiękniejszych momentów całej kolejki. W doliczonym czasie gry Sergio Lozano z podbitej piłki przed polem karnym huknął z półwoleja. Futbolówka z dużą mocą wpadła do bramki. Stadion w Tetovie ucichł, a Jagiellonia wyrwała remis w ostatnich sekundach.
Wynik: Shkendija Tetovo 1:1 Jagiellonia Białystok
Strzelec: Sergio Lozano
Miejsce 2 - Clinton Antwi (KuPS Kuopio - Slovan Bratysława 3:1)
KuPS zdominował to spotkanie, ale prawdziwą ozdobą był gol Clintona Antwiego. W 41. minucie Ghańczyk dostał piłkę na lewe skrzydło, ruszył przed pole karne i potężnym, uderzeniem trafił w samo okienko bramki. To trafienie otworzyło drogę do wygranej.
Wynik: KuPS Kuopio 3:1 Slovan Bratysława
Strzelec: Clinton Antwi
Miejsce 1 - Zan Karnicnik (NK Celje - Legia Warszawa 2:1)
Najpiękniejszy gol kolejki padł w Słowenii. W 77. minucie Zan Karnicnik z pierwszej piłki na 25. metrze zdecydował się na potężne uderzenie. Piłka poleciała w kierunku górnego rogu i wpadła do siatki. Legia była bezradna, a Celje sięgnęło po komplet punktów. Stadion eksplodował z radości - to trafienie kibice zapamiętają na długo.
Wynik: NK Celje 2:1 Legia Warszawa
Strzelec: Zan Karnicnik