W pierwszym spotkaniu fazy play-off Liga Konferencji UEFA Lech Poznań zmierzy się z fińską drużyną KuPS Kuopio. Polski zespół nie zdołał wywalczyć bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek - zakończył fazę ligową na 11. miejscu, tracąc zaledwie dwa punkty do awansu.

Choć droga Lech Poznań w tych rozgrywkach nie była łatwa, nie brakowało efektownych bramek i emocjonujących momentów, które porwały kibiców. Najlepsze akcje "Kolejorza" można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Liga Konferencji UEFA: KuPS Kuopio - Lech Poznań

Lech Poznań rozpoczął zmagania w Lidze Konferencji od efektownego zwycięstwa 4:1 nad Rapid Wiedeń. W kolejnym meczu rywalem był Lincoln Red Imps F.C. i to spotkanie przyniosło sporą niespodziankę - poznaniacy niespodziewanie przegrali 1:2, tracąc decydującą bramkę w samej końcówce meczu.

Kolejnym rywalem był hiszpański Rayo Vallecano. Początek spotkania należał do Lech Poznań, który do przerwy prowadził 2:0 po bramkach Luis Palma i Antoni Kozubal. Po zmianie stron brak skuteczności poznaniaków wykorzystał jednak rywal, odwracając losy meczu i wygrywając 3:2.

W czwartej kolejce Lech Poznań przerwał serię porażek, pewnie pokonując FC Lausanne-Sport po dwóch zdobytych bramkach. Kolejnym rywalem był 1. FSV Mainz 05, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Na zakończenie fazy ligowej poznaniacy wygrali na wyjeździe z Sigma Ołomuniec 2:1, pieczętując udany finisz tej części rozgrywek.

W play-offach, oprócz Lech Poznań, o awans powalczy także druga polska drużyna - Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z włoską ACF Fiorentina.

W najlepszej sytuacji pozostaje Raków Częstochowa, który zakończył fazę ligową na drugim miejscu i bezpośrednio awansował do 1/8 finału. Na swojego rywala częstochowianie muszą jednak jeszcze poczekać - mecze tej rundy zaplanowano na 12 i 19 marca, a pierwsze spotkanie Raków rozegra na wyjeździe.

Pełne mecze Ligi Konferencji obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.

