Zwrot akcji w pucharach. UEFA wykluczyła klub, ten jednak zagra

Osasuna Pampeluna jednak wystąpi w Lidze Konferencji. Klub został wykluczony z rozgrywek przez UEFA z powodu udziału w ustawianiu dwóch meczów La Liga w sezonie 2013/14. Potem jednak odwołał się do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie i ostatecznie będzie mógł zagrać. W innym wypadku zastąpiłby go Athletic Bilbao, który zajął ósme miejsce w poprzednim sezonie.