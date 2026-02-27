Żona Adriana Siemieńca zdecydowała się na osobisty wpis. Tuż po sukcesie męża
Jagiellonia Białystok świetnie zaprezentowała się podczas rewanżowego spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji z Fiorentiną, odrabiając straty i doprowadzając do dogrywki. Ostatecznie awansować się nie udało, ale "Jaga" wywiozła z Florencji historyczne zwycięstwo. Taki sukces nie mógł przejść bez echa. Żona szkoleniowca Jagiellonii postanowiła opublikować specjalny wpis, w którym wyraziła dumę ze swojego męża i jego piłkarzy.
Adrian Siemieniec przed pierwszym spotkaniem z Fiorentiną żartował z włoskich dziennikarzy, którzy nie potrafili dobrze wymówić jego nazwiska, że po meczu będą je już dobrze znali. Pomylił się o tydzień, bo po tym, jak Fiorentina dała "Violi" lekcję futbolu na ich stadionie,o Polaku we Florencji wiedzą już doskonale.
Pod wrażeniem gry ekipy z Białegostoku był przede wszystkim szkoleniowiec Fiorentiny, Paolo Vanoli, a sukces podopiecznych Adriana Siemieńca odbił się szerokim echem. Żona szkoleniowca "Jagi" postanowiła docenić sukces swojego męża i jego piłkarzy, umieszczając w mediach społecznościowych osobisty wpis.
Żona Adriana Siemieńca nie ukrywa dumy. Zamieściła specjalny wpis, "pokazujecie, że ta drużyna i sztab nie mają żadnych ograniczeń"
- Mężu, jestem z Ciebie taka dumna! Po raz kolejny pokazujecie, że ta drużyna i sztab nie mają żadnych ograniczeń. 🥹 Nigdy nie trać pasji do tego, co robisz - wtedy będą się działy tylko takie piękne rzeczy. A ja, jak zawsze, będę obok i będę wspierać Cię najmocniej jak tylko potrafię 🥹❤️ - napisała małżonka trenera w mediach społecznościowych, publikując także ich wspólne zdjęcie, na którym domibuje uśmiech.
Nie da się ukryć, że żona trenera ma masę powodów do dumy ze swojego małżonka. Adrian Siemieniec ma w swojej gablocie już mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski zdobyte z Jagiellonią. Do tego indywidualnie sięgnął po nagrodę trenera roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna", a jego nazwisko wymieniane jest już razem z innymi, najlepszymi trenerami z Polski.
Meczami takimi, jak ten we Florencji, Adrian Siemieniec dodatkowo buduje swoją markę również na rynku europejskim i z pewnością nie zabraknie zagraniczych klubów, które zwrócą swój wzrok w kierunku urodzonego w Czeladzi trenera.