Żona Adriana Siemieńca zdecydowała się na osobisty wpis. Tuż po sukcesie męża

Adrian Siemieniec przed pierwszym spotkaniem z Fiorentiną żartował z włoskich dziennikarzy, którzy nie potrafili dobrze wymówić jego nazwiska, że po meczu będą je już dobrze znali. Pomylił się o tydzień, bo po tym, jak Fiorentina dała "Violi" lekcję futbolu na ich stadionie,o Polaku we Florencji wiedzą już doskonale.

Pod wrażeniem gry ekipy z Białegostoku był przede wszystkim szkoleniowiec Fiorentiny, Paolo Vanoli, a sukces podopiecznych Adriana Siemieńca odbił się szerokim echem. Żona szkoleniowca "Jagi" postanowiła docenić sukces swojego męża i jego piłkarzy, umieszczając w mediach społecznościowych osobisty wpis.

Żona Adriana Siemieńca nie ukrywa dumy. Zamieściła specjalny wpis, "pokazujecie, że ta drużyna i sztab nie mają żadnych ograniczeń"

- Mężu, jestem z Ciebie taka dumna! Po raz kolejny pokazujecie, że ta drużyna i sztab nie mają żadnych ograniczeń. 🥹 Nigdy nie trać pasji do tego, co robisz - wtedy będą się działy tylko takie piękne rzeczy. A ja, jak zawsze, będę obok i będę wspierać Cię najmocniej jak tylko potrafię 🥹❤️ - napisała małżonka trenera w mediach społecznościowych, publikując także ich wspólne zdjęcie, na którym domibuje uśmiech.

Nie da się ukryć, że żona trenera ma masę powodów do dumy ze swojego małżonka. Adrian Siemieniec ma w swojej gablocie już mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski zdobyte z Jagiellonią. Do tego indywidualnie sięgnął po nagrodę trenera roku 2024 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna", a jego nazwisko wymieniane jest już razem z innymi, najlepszymi trenerami z Polski.

Meczami takimi, jak ten we Florencji, Adrian Siemieniec dodatkowo buduje swoją markę również na rynku europejskim i z pewnością nie zabraknie zagraniczych klubów, które zwrócą swój wzrok w kierunku urodzonego w Czeladzi trenera.

