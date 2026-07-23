Zilina - GKS Katowice w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

GKS Katowice zagra z MSK Zilina w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Słowacki klub jest bardziej doświadczony w walce o puchary, ale do świetności sprzed kilkunastu lat mu daleko. Dlatego "Gieksa" wcale nie jest na straconej pozycji. O której godzinie GKS gra w eliminacjach Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć w TV mecz MSK Zilina - GKS Katowice? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport

Marcel Wędrychowski zawodnik GKS Katowice w żółto-czarnej koszulce unika wślizgu rywala podczas meczu.
GKS Katowice w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji będzie mierzył się z MSK ZilinaKrzysztof CichomskiNewspix.pl

Mecz MSK Zilina - GKS Katowice w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 23 lipca o godzinie 20:30 na stadionie w Żylinie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

MSK Zilina - GKS Katowice w eliminacjach Ligi Konferencji

MSK Zilina będzie rywalem GKS-u Katowice w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To siedmiokrotny mistrz Słowacji oraz dwukrotny Czechosłowacji. Klub z Żyliny lata świetności ma jednak dawno za sobą. Ostatni tytuł ligowy wywalczył w 2017 roku, a czasy, gdy grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Pucharu UEFA, to już przeszłość z ponad 15 lat. W tym roku jednak MSK wywalczył pierwszy od 2012 roku Puchar Słowacji i zarazem dopiero drugi w swojej historii. Za to rozgrywki ligowe słowacki zespół zakończył na czwartej pozycji.

MSK ma za sobą już dwa mecze w tegorocznych eliminacjach. Startował bowiem w I rundzie eliminacji Ligi Europy. W pierwszym meczu piłkarze z Żyliny przegrali z Hajdukiem Split 0:2, ale w rewanżu niespodziewanie zwyciężyli 2:1, co jednak nie pozwoliło im na awans. W przedsezonowych sparingach rywal GKS-u Katowice nie wyglądał za to najlepiej, bo nie wygrał żadnego z nich. Zremisował nawet 0:0 z Odrą Opole.

GKS w trakcie letnich przygotowań odbył aż sześć gier kontrolnych i wypadł w nich znacznie lepiej. Odniósł cztery zwycięstwa, zaliczył remis i doznał jednej porażki. Klub dokonał wzmocnień, takich jak sprowadzenie m.in. Pau Resty za 500 tys. euro z Korony Kielce czy Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin za 100 tys. Najważniejsze jest jednak to, że "Gieksa" zatrzymała najważniejszych zawodników poprzedniego sezonu, co może ułatwić jej pierwsze od 2003 roku występy w Europie.

Zilina - GKS Katowice. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz MSK Zilina - GKS Katowice w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 23 lipca o godzinie 20:30 na stadionie w Żylinie. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

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