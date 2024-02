15 lutego Legia Warszawa fatalnie rozpoczęła pierwszy mecz z Molde FK w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy i po mniej więcej 25 minutach przegrywała już 0:3. W drugiej połowie tamtego starcia "Wojskowi" odkupili jednak część swoich win i zdobyli dwa trafienia, co dało pewne nadzieje na to, że jednak uda im się mimo wszystko awansować dalej.

Artur Wichniarek: Legia z Molde grała bez pomysłu i lidera

"Josue - widzieliśmy to przy trzeciej bramce. To jest lider? To jest kapitan? 'Harakiri-zagranie' wszerz boiska i z tego idzie trzecia bramka. Dzisiaj w piłkę tak się nie gra i to nie jest przypadek, że dostaje się tak sześć bramek z Molde" - orzekł Wichniarek, wbijając szpilkę Portugalczykowi.