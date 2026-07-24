Zaskakujące wieści ws. Rakowa. Ta stacja pokaże ich mecz w Lidze Konferencji
Już w najbliższy czwartek Raków Częstochowa rozegra rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji z maltańską Vallettą. Na sześć dni przed meczem serwis "WP SportoweFakty" poinformował, że transmisję z tego spotkania przeprowadzi TV Republika. Fakt ten podczas wieczornego programu informacyjnego potwierdziła prezenterka stacji Danuta Holecka.
Raków Częstochowa aktualny sezon europejskich pucharów rozpoczął od domowego spotkania z maltańską Vallettą. Polski klub był stawiany w roli zdecydowanego faworyta, a w opinii kibiców i ekspertów ich awans miał być jedynie kwestią czasu.
Ku zaskoczeniu goście do przerwy prowadzili 1:0, a na dodatek w drugiej połowie nie wykorzystali rzutu karnego. Drużyna Dawida Kroczka w drugich 45 minutach wydostała się z letargu i odrobiła straty. I to z nawiązką. Po golach debiutującego Mahira Emreliego, Patryka Makucha oraz Stratosa Svarnasa "Medaliki" wygrały 3:1.
Na sześć dni przed rewanżowym spotkaniem serwis "WP SportoweFakty" podał zaskakujące wieści. Transmisja z rewanżowego spotkania na Malcie zostanie zrealizowana przez TV Republika. Prywatna stacja należąca do Tomasza Sakiewicza po raz pierwszy w swojej historii zrealizuje mecz europejskich pucharów.
- TV Republika pokaże w najbliższy czwartek rewanżowy mecz Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach - ogłosiła w piątkowy wieczór Danuta Holecka.
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Już pierwsze spotkanie Rakowa z Vallettą dało nam dużą nowinkę. Prawa do pokazania tego meczu ostatecznie zdobył "Kanał Sportowy", który przeprowadził transmisję z tego spotkania w serwisie Youtube.
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Raków na Malcie zjawi się z dwubramkową zaliczką w dłoni. To powinno dać Częstochowianom względny spokój pozwalający na zerkanie w kierunku trzeciej rundy eliminacji. Tam, bez względu na rozstawienie w niedawnym losowaniu, na polski zespół czekać może wymagający przeciwnik.
Raków w trzeciej rundzie mógł zagrać m.in. z estońskim Paide Linnameeskond, armeńskim Pjunikiem Erewan czy fińskim Ilves. Ostatecznie los nie był dla nich łaskawy i przydzielił najtrudniejszego możliwego przeciwnika. Jeżeli Raków awansuje do trzeciej rundy, to zagra w niej z przegranym dwumeczu Ligi Europy pomiędzy szwedzkim Hammarby i belgijskim Anderlechtem.
Tuż po losowaniu Belgowie byli uznawani za zdecydowanych faworytów tego dwumeczu. Pierwsze spotkanie rozegrane na północy Europy mocno zmieniło ten pogląd. Remis 1:1 sprawia, że przed rewanżowym spotkaniem wszystko jest jeszcze możliwe. A nie ma co ukrywać, że potyczka z Anderlechtem byłaby dla Częstochowian bardzo trudną przeprawą.
Rewanżowa potyczka Rakowa z Vallettą zostanie rozegrana w następny czwartek 30 lipca o godz. 19:30. Relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport.