Raków Częstochowa aktualny sezon europejskich pucharów rozpoczął od domowego spotkania z maltańską Vallettą. Polski klub był stawiany w roli zdecydowanego faworyta, a w opinii kibiców i ekspertów ich awans miał być jedynie kwestią czasu.

Ku zaskoczeniu goście do przerwy prowadzili 1:0, a na dodatek w drugiej połowie nie wykorzystali rzutu karnego. Drużyna Dawida Kroczka w drugich 45 minutach wydostała się z letargu i odrobiła straty. I to z nawiązką. Po golach debiutującego Mahira Emreliego, Patryka Makucha oraz Stratosa Svarnasa "Medaliki" wygrały 3:1.

Na sześć dni przed rewanżowym spotkaniem serwis "WP SportoweFakty" podał zaskakujące wieści. Transmisja z rewanżowego spotkania na Malcie zostanie zrealizowana przez TV Republika. Prywatna stacja należąca do Tomasza Sakiewicza po raz pierwszy w swojej historii zrealizuje mecz europejskich pucharów.

- TV Republika pokaże w najbliższy czwartek rewanżowy mecz Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach - ogłosiła w piątkowy wieczór Danuta Holecka.

Wygrana Rakowa i porażka GKS-u, nagle komunikat UEFA. Jednak przewaga rośnie

Już pierwsze spotkanie Rakowa z Vallettą dało nam dużą nowinkę. Prawa do pokazania tego meczu ostatecznie zdobył "Kanał Sportowy", który przeprowadził transmisję z tego spotkania w serwisie Youtube.

Raków z wybojami rozpoczął walkę o Ligę Konferencji. Im dalej w las, tym będzie trudniej

Raków na Malcie zjawi się z dwubramkową zaliczką w dłoni. To powinno dać Częstochowianom względny spokój pozwalający na zerkanie w kierunku trzeciej rundy eliminacji. Tam, bez względu na rozstawienie w niedawnym losowaniu, na polski zespół czekać może wymagający przeciwnik.

Raków w trzeciej rundzie mógł zagrać m.in. z estońskim Paide Linnameeskond, armeńskim Pjunikiem Erewan czy fińskim Ilves. Ostatecznie los nie był dla nich łaskawy i przydzielił najtrudniejszego możliwego przeciwnika. Jeżeli Raków awansuje do trzeciej rundy, to zagra w niej z przegranym dwumeczu Ligi Europy pomiędzy szwedzkim Hammarby i belgijskim Anderlechtem.

Tuż po losowaniu Belgowie byli uznawani za zdecydowanych faworytów tego dwumeczu. Pierwsze spotkanie rozegrane na północy Europy mocno zmieniło ten pogląd. Remis 1:1 sprawia, że przed rewanżowym spotkaniem wszystko jest jeszcze możliwe. A nie ma co ukrywać, że potyczka z Anderlechtem byłaby dla Częstochowian bardzo trudną przeprawą.

Rewanżowa potyczka Rakowa z Vallettą zostanie rozegrana w następny czwartek 30 lipca o godz. 19:30. Relacja tekstowa z tego spotkania będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





Kamil Semeniuk: Jesteśmy w stanie powtórzyć piękną historię z ubiegłego roku. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport