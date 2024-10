Zamieszki w Kopenhadze z udziałem kibiców Jagiellonii. Doszło do zatrzymania

To był wspaniały wieczór polskich klubów na europejskiej arenie, a dokładniej w Lidze Konferencji Europy . Najpierw Legia Warszawa pokonała niespodziewanie Real Betis 1:0, a później Jagiellonia Białystok w iście filmowych okolicznościach wygrała z FC Kopenhagą 2:1. Widać, że po bardzo trudnym sierpniu, kiedy zespół Adriana Siemienca doznał sześciu porażek, nie ma już śladu. Piłkarze Jagi dali ogromny powód do radości kibicom, ale mimo to na ulicach Kopenhagi po ostatnim gwizdku nie obyło się bez incydentu z ich udziałem.

Starcie kibiców Jagiellonii z fanami FC Kopenhagi. Zatrzymano jedną osobę

Policja poinformowała Bold, że wieczór, poza wspomnianymi zamieszkami pod Parken, minął spokojnie i nie doszło do żadnych innych incydentów. Warto podkreślić, że do stolicy Danii udało się 700 fanów "Dumy Podlasia".

Nie ma chwili wytchnienia, Jagiellonię w weekend czeka wielki hit

Na niedzielę i godz. 20:15 zaplanowano mecz mistrzów Polski z ekipą z Warszawy. Dla tych pierwszych będzie to okazja, by zmniejszyć czteropuktową stratę do prowadzącego Lecha Poznań, natomiat piłkarze Goncalo Feio liczą na to, że uda im się zbliżyć do czołówki, bo na razie zajmuja siódmą lokatę.