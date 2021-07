Zamieszanie z miejscem rozgrywania meczu Rakowa. Rywale nie trafią? "Nie ma powodu do obaw"

Liga Konferencji

Raków Częstochowa szykuje się do rywalizacji w europejskich pucharach. Doszło jednak do małego zamieszania związanego z miejscem rozgrywania meczu. Rzecznik klubu uspokaja, że rywale będą wiedzieli, do którego miasta się kierować.

