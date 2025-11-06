Zamieszanie w Legii. W grę wchodzi zaskakujące rozwiązanie

Legia trenera zmieniła kilka dni temu - Edward Iordanescu rozstał się z klubem po tym, gdy drużyna odpadła z Pucharu Polski, a w Ekstraklasie stoczyła się aż na 10. miejsce. Jego miejsce zajął Astiz, ale od początku do nazwiska ma przyklejoną łatkę "trener tymczasowy". Były piłkarz Legii zaliczył już debiut w meczu z Widzewem Łódź (1:1), a teraz spróbuje wszystkich przekonać do siebie w wyjazdowym spotkaniu Ligi Konferencji z NK Celje.

- Czuję, że jesteśmy dobrze przygotowani. Wiemy, jak chcemy grać i jak się zaprezentować. Jestem pozytywnie nastawiony, ale boisko wszystko zweryfikuje. Drużyna jest skupiona i rozumie, co chcemy robić. Każdy mecz w Europie jest trudny, ale Legia nie raz pokazała, że potrafi grać w takich spotkaniach. Zrobimy wszystko, aby w czwartek było podobnie. Do Warszawy chcemy wrócić ze zwycięstwem - podkreśla Astiz.

W kontekście objęcia Legii zaczęły już jednak przewijać się nazwiska różnych szkoleniowców. Ostatnio pojawiła się kandydatura Davide Ballardiniego, znanego z prowadzenia klubów Serie A. W orbicie zainteresowań mają być też Riu Vitoria, Nenad Bjelica, czy Robert Kolendowicz. Pojawiają się jednak głosy, że szansę otrzymać powinien właśnie Astiz. Co więcej, niektórzy twierdzą, że właśnie trwa sprawdzian generalny hiszpańskiego trenera, a jego ważnym punktem będzie dzisiejsze spotkanie z Celje.

Słoweńcy to jednak wymagający rywal - są liderem swojej ekstraklasy, a w LK zajmują trzecie miejsce z kompletem punktów (wygrana z AEK Ateny i Shamrock Rovers). Z kolei Legia jest 18. (porażka z Samsunsporem i wygrana z Szachtarem Donieck).

Celje gra powtarzalne rzeczy, które mają dobrze wypracowane. W tym sezonie przygotowaliśmy się na nich już w czasie eliminacji do Ligi Europy. Oglądaliśmy ich mecze, analizowaliśmy. Dużo od tego czasu się nie zmieniło

- To bardzo trudny przeciwnik. W defensywie są agresywni, bo chcą posiadać piłkę, a w ataku mają zawodników z dużą jakością z piłką przy nodze. Są tam dobre indywidualności. Wiemy, że to dobra drużyna, ale zgromadziliśmy potrzebne informacje - dodaje szkoleniowiec.

Petar Stojanović, zawodnik Legii: - Mogę powiedzieć tylko pozytywne rzeczy o Celje. Mają bardzo dobrą drużynę, osiągają dobre wyniki w Europie. To aktualni mistrzowie kraju. Dla mnie to wyjątkowy mecz, bo jutro na trybunach będzie moja rodzina.

Polskie kluby grają dziś w Lidze Konferencji

Dziś wszystkie polskie kluby w Lidze Konferencji grają na wyjazdach. Raków Częstochowa zmierzy się ze Spartą Praga (godz. 18:45), Legia Warszawa z NK Celje (godz. 18:45), Jagiellonia Białystok ze Shkendiją Tetowo (godz. 21), a Lech Poznań z Rayo Vallecano (godz. 21). Wszystkie mecze w kanałach sportowych Polsatu.

