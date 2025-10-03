Zamiast dolać paliwa do ognia, Iordanescu polał go wodą

Nie pomógł nawet doping ponad 17 tysięcy kibiców, którzy w ten zimny październikowy wieczór stawili się na trybunach. I szczerze mówiąc, argumenty, które trener przedstawił na pomeczowej konferencji prasowej, nie przekonują mnie wcale. Że niby jego piłkarze mają już w tym sezonie w nogach dwa razy więcej meczów niż rywale, że niektórzy piłkarze, zwłaszcza ci, którzy dołączyli po okresie przygotowawczym, są już bardzo zmęczeni i kolejne minuty na boisku grożą im kontuzją (Iordanescu przytaczał tu przykład Kamila Piątkowskiego) , które przecież zdarzają się zawsze… Generalnie, cała pomeczowa wypowiedź trenera wybrzmiała tak, że jest on zadowolony z występu drużyny.

Ja - z tego co widziałem z trybun - zadowolony nie jestem i mam wrażenie, że rumuński szkoleniowiec nieco się pogubił. Moim zdaniem Legia nie jest jeszcze klubem, który może sobie pozwolić na wystawianie dwóch równorzędnych jedenastek. Legia pod rządami Iordanescu nie ma jeszcze zbudowanego mocnego kręgosłupa drużyny, czyli piłkarzy, których uznajemy za pewniaków.

W klubach, które są długo prowadzone przez tego samego szkoleniowca i w których jest jakiś plan długofalowy, zazwyczaj jesteśmy w stanie wymienić 7-8 piłkarzy, którzy tworzą mocny szkielet. Czasem nawet i jedenastu, ale wiadomo, że tych dwóch czy trzech zawodników może się zmieniać. Do tego mocnego kręgosłupa można dołączać ogniwa, które jeszcze się nie zgrały z resztą, wstawiać piłkarzy, którzy mogą się ogrywać wśród tych pewniaków. Legia w ostatnich meczach (przed Samsunsporem) wyglądała coraz mocniej, nabierała siły i mocy, i dlatego jestem kompletnie zaskoczony tym, że coś wpadło do głowy Iordanescu i postanowił zaciągnąć ręczny hamulec.

Nie kupuję tłumaczenia, że Legię w najbliższy weekend czeka rywalizacja z liderem Ekstraklasy, czyli Górnikiem Zabrze, więc mecz w Lidze Konferencji trzeba było potraktować tak, jak został potraktowany. A potraktowany został bez należnego mu szacunku - bez szacunku do rozgrywek, które przynoszą przecież konkretne profity i bez szacunku dla kibiców, którzy oczekiwali w czwartkowy wieczór zarówno punktów, jak i widowiska. Legia wyszła składem, który może się pojawiać we wczesnych rundach Pucharu Polski z rywalami z niższych lig.

Warszawska drużyna jako jedyna w 1. kolejce LK zawiodła pod względem stylu, pod względem wyniku. Pozostałe trzy drużyny - Lech, Raków i Jagiellonia wygrały swoje mecze. Nie wszyscy zachwycili, ale przynajmniej zrobili swoje. A przecież nawet Górnik Zabrze, który w zeszłym tygodniu mierzył się w podwarszawskich Książenicach z rezerwami Legii potraktował to spotkanie poważnie, wystawiając niemal najsilniejszy skład.

Nie rozumiem trenerów, którzy w ramach oszczędzania sił zawodników, trzymają ich na ławce, bądź wpuszczają gdzieś w drugiej połowie. Dlaczego nie zacząć tym wyjściowym garniturem, a potem wpuszczać innych, wymieniać te najbardziej sfatygowane elementy. Przecież za chwilę, już po najbliższym weekendzie, zespoły ligowe będą miały kolejną przerwę w rozgrywkach, bo grają drużyny narodowe.

Ten wyjściowy garnitur był obowiązkiem Iordanescu w czwartkowy wieczór. Całe lato Legia walczyła o awans do europejskich rozgrywek, a gdy w końcu osiągnęła cel, to Rumun zafundował wszystkim taką kiepską inaugurację.

Nie przyjmuję tłumaczeń, że niektórzy zawodnicy, zwłaszcza ci nowi, nie przeszli okresu przygotowawczego i trzeba na nich chuchać i dmuchać. Nic podobnego, był już czas, żeby tych zawodników doprowadzić do odpowiedniej formy i stanu fizycznego podczas treningów. Latem pojawiły się dość wyraźne symptomy poprawy i trzeba było dorzucać paliwa do ognia, a nie polewać wodą…