Piłkarze Rakowa Częstochowa rozpoczęli walkę o fazę ligową Ligi Konferencji od starcia z maltańską Vallettą w 2. rundzie eliminacji. Oczywiście to ekipa spod Jasnej Góry przed meczem była wskazywana jako murowany faworyt tego starcia, ale pierwsz fragmenty spotkania pokazały, że "Medalikom" nic nie przyjdzie łatwo.

Brak zdecydowania i dokładności pod bramką rywala oraz niekoniecznie perfekcyjne zachowanie pod swoją sprawiło, że już w 19. minucie to goście mogli prowadzić. Po wrzutce z rzutu rożnego piłka spadła pod nogi Jake'a Azzopardiego i o ile jego strzał zatrzymał się na obronie, to do futbolówki dopadł Andrea Zammit i huknął na bramkę. Gdyby nie przytomność Kacpra Trelowskiego w bramce, to skończyłoby się prowadzeniem Maltańczyków.

Ostrzeżenie nie obudziło gospodarzy, co skończyło się golem dla gości już 3 minuty później. Thaylor podniósł głowę przed dośrodkowaniem z prawego skrzydła i zauważył, że akcję zamykać będzie lewy obrońca. Niepilnowany Manuel Morello dołożył tylko nogę w okolicach długiego słupka i wpakował piłkę do siatki.

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Dopiero stracona bramka sprawiła, że piłkarze prowadzeni przez Dawida Kroczka rzucili się do ataku z taką intensywnością, jakiej spodziewano się od początku spotkania. Valletta jednak, mają już prowadzenie, cofnęła się całym zespołem do defensywy, blokując kolejne strzały i wykopując piłkę.

W 39. minucie zakotlowało się pod bramką gości i blisko trafienia był nowy nabytek "Medalików", Mahir Emreli. Reprezentant Azerbejdżanu w niewygodnej sytuacji trącił piłkę czubkiem buta, przerzucając ją do tyłu, ale ostatni z obrońców wybił futbolówkę z linii bramkowej. Zanim piłkarze zeszli do szatni, w świetnej okazji znalazł się jeszcze Adin Molnar, jednak Węgier uderzył za lekko i golkiper Valletty sparował piłkę na rzut rożny.

Po zmianie stron Valletta znów miała swoje momenty, ale przełamanie przyszło w 53. minucie. Bramkarz gości jednak błysnął, bo Maringa Adilson najpierw obronił strzał Michaela Ameyawa, który zamykał wrzutkę, później jeszcze próbę Tomasza Pieńko, któryt pojawił się po przerwie, a na koniec futbolówkę dostał Emreli. Ten spokojnie ją przyjął, położył obrońcę i posłał piłkę do siatki.

Zaledwie kilkadziesiąt sekund później Jean Carlos powinien dać prowadzenie ekipie Rakowa, kiedy zamykał akcję w okolicach 10. metra. Hiszpan huknął jednak wysoko nad bramką i schował twarz w dłoniach.

W dalszej części spotkania Jean Carlos wolał nie strzelać, a podawać. Jedna z jego wrzutek spadła idealnie na głowę Emreliego, ale napastnik Rakowa przeniósł piłkę minimalnie nad poprzeczką.

Na 20 minut przed końcem spotkania w Częstochowie zrobiło się naprawdę gorąco, bo sędzia uznał, że Patryk Makuch zagrywał piłkę ręką we własnym polu karnym i podyktował rzut karny. Petar Sekulovic fatalnie się jednak pomylił i pomimo tego, że zmylił bramkarza, to posłał piłkę w trybuny.

Niewykorzystana sytuacja szybko zemściła się na gościach i to za sprawą tego, który dał im rzut karny. Patryk Makuch dostał piłkę przed polem karnym i miał mnóstwo czasu na to, aby przygotować ją sobie do strzału. Posłał piłkę na dluższy słupek po ziemi i umieścił ją w siatce. Bramkarz rywali wyciągnął się jak struna, ale nic nie zdziałał.

To i tak nie był koniec emocji, bo wynik ustalił Stratos Svarnas. Obrońca "Medalików" wykorzystał świetną wrzutkę Makucha i wpakował piłkę głową do siatki. Do rewanżu na Malcie dojdzie już za tydzień, 30 lipca. Początek spotkania o godzinie 19:30.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 3 - 1 Valletta Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 20 8 Strzały celne 11 3 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 121 63

Stratos Svarnas Marcin Golba AFP





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