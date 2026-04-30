Zaciekły bój w Krakowie. Gol już w 23. sekundzie. Finał Ligi Konferencji o krok

Polskich drużyn nie ma już na pucharowej scenie, ale kibice w Krakowie dostali jeszcze kąsek z europejskiego salonu. W boju o finał Ligi Konferencji doszło do starcia Szachtara Donieck z Crystal Palace. Areną - stadion Wisły.

Ekipa z Ukrainy wygrała tylko jedno z 10 poprzednich spotkań z angielskimi rywalami. Dosyć dawno temu, bo w sezonie 2017/18. Pokonała wówczas Manchester City w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Szachtar - Crystal Palace. Błyskawiczny cios na stadionie Wisły. Ekipa z Londynu bliżej finału Ligi Konferencji

Na pierwszego gola publika czekała tylko 23 sekundy. Nie wszyscy jeszcze zdążyli zasiąść na trybunach, gdy ekipa z Londynu przeprowadziła modelowy atak pozycyjny. W jego finalnej fazie w "długi" róg przymierzył Ismaila Sarr i było 0:1!

Szachtar momentalnie rzucił się do odrabiania strat. Zyskał szybko przewagę optyczną, tyle że niewiele z tego wynikało. Defensorzy rywala nie pozwolili sobie na moment dekoncentracji.

Pod bramką ekipy z Doniecka groźnie zrobiło się tylko raz. Po starciu z przeciwnikiem w polu karnym upadł Daniel Munoz. Goście domagali się podyktowania "jedenastki", ale arbiter pozostał niewzruszony.

Po zmianie stron gospodarze na korektę rezultatu potrzebowali niespełna dwie minuty. Centrę z kornera przedłużył głową Kaua Elias, do piłki dopadł w polu bramkowym Oleg Oczeretko i wpakował ją do siatki. Wszystko zaczynało się od początku.

Potem na listę strzelców wpisywali się jednak już tylko piłkarze z Londynu. Tuż przed upływem godziny gry do sytuacyjnej piłki na jedenastym metrze doskoczył Daichi Kamada, uderzył bez przyjęcia i zrobiło się 1:2.

Pięć minut przed końcowym gwizdkiem Japończyk ponownie wziął udział w bramkowej akcji. Tym razem wcielił się w rolę asystenta. Jego podanie sfinalizował wprowadzony z ławki Joergen Strand Larsen, ustalając końcowy wynik konfrontacji na 1:3.

Rewanż za tydzień w stolicy Anglii.

Statystyki meczu Szachtar Donieck 1 - 3 Crystal Palace F.C. Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 15 10 Strzały celne 1 6 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 8 1 Ataki 80 25

Po golu Olega Oczeretki (z prawej) w Krakowie mieliśmy remis 1:1 £ukasz G¹gulski PAP

Piłkarze z Londynu cieszyli się trzykrotnie. Tu radość Jeana-Philippe'a Matety £ukasz G¹gulski PAP

Kibice Crystal Palace w Krakowie Wojtek Radwański AFP

