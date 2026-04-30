Zaciekły bój w Krakowie. Gol już w 23. sekundzie. Finał Ligi Konferencji o krok

Łukasz Żurek

Szachar Donieck przegrał 1:3 z Crystal Palace w pierwszym półfinale Ligi Konferencji. Na stadionie Wisły Kraków długimi fragmentami przewagę optyczną osiągała ekipa z Ukrainy, ale skutecznością imponowali Londyńczycy. Na ich pierwszy cios pokonani zdołali jeszcze odpowiedzieć. Na dwa kolejne - już nie.

Ismaila Sarr przy piłce podczas meczu Szachtar Donieck – Crystal Palace na stadionie w Krakowie.
Nie minęła minuta gry, gdy wynik spotkania w Krakowie otworzył Ismaila Sarr (przy piłce)Łukasz GągulskiPAP

Polskich drużyn nie ma już na pucharowej scenie, ale kibice w Krakowie dostali jeszcze kąsek z europejskiego salonu. W boju o finał Ligi Konferencji doszło do starcia Szachtara Donieck z Crystal Palace. Areną - stadion Wisły.

Ekipa z Ukrainy wygrała tylko jedno z 10 poprzednich spotkań z angielskimi rywalami. Dosyć dawno temu, bo w sezonie 2017/18. Pokonała wówczas Manchester City w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Na pierwszego gola publika czekała tylko 23 sekundy. Nie wszyscy jeszcze zdążyli zasiąść na trybunach, gdy ekipa z Londynu przeprowadziła modelowy atak pozycyjny. W jego finalnej fazie w "długi" róg przymierzył Ismaila Sarr i było 0:1!

Szachtar momentalnie rzucił się do odrabiania strat. Zyskał szybko przewagę optyczną, tyle że niewiele z tego wynikało. Defensorzy rywala nie pozwolili sobie na moment dekoncentracji.

Pod bramką ekipy z Doniecka groźnie zrobiło się tylko raz. Po starciu z przeciwnikiem w polu karnym upadł Daniel Munoz. Goście domagali się podyktowania "jedenastki", ale arbiter pozostał niewzruszony.

Po zmianie stron gospodarze na korektę rezultatu potrzebowali niespełna dwie minuty. Centrę z kornera przedłużył głową Kaua Elias, do piłki dopadł w polu bramkowym Oleg Oczeretko i wpakował ją do siatki. Wszystko zaczynało się od początku.

Potem na listę strzelców wpisywali się jednak już tylko piłkarze z Londynu. Tuż przed upływem godziny gry do sytuacyjnej piłki na jedenastym metrze doskoczył Daichi Kamada, uderzył bez przyjęcia i zrobiło się 1:2.

Pięć minut przed końcowym gwizdkiem Japończyk ponownie wziął udział w bramkowej akcji. Tym razem wcielił się w rolę asystenta. Jego podanie sfinalizował wprowadzony z ławki Joergen Strand Larsen, ustalając końcowy wynik konfrontacji na 1:3.

Rewanż za tydzień w stolicy Anglii.

Liga Konferencji
Półfinały
30.04.2026
21:00
Zakończony
Oleh Ocheretko
47'
Ismaila Sarr
1'
Daichi Kamada
58'
Jorgen Larsen
84'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Szachtar Donieck
Crystal Palace F.C.
Rezerwowi

Statystyki meczu

Szachtar Donieck
1 - 3
Crystal Palace F.C.
Posiadanie piłki
72%
28%
Strzały
15
10
Strzały celne
1
6
Strzały niecelne
6
3
Strzały zablokowane
8
1
Ataki
80
25
piłkarze drużyny w pomarańczowo-czarnych strojach świętują zdobycie bramki, wybiegając z radością na murawę, w tle widać kibiców na trybunach
Po golu Olega Oczeretki (z prawej) w Krakowie mieliśmy remis 1:1
Piłkarze z Londynu cieszyli się trzykrotnie. Tu radość Jeana-Philippe'a Matety
Piłkarze z Londynu cieszyli się trzykrotnie. Tu radość Jeana-Philippe'a Matety
trzech kibiców wspina się na ogrodzenie stadionu przed dużymi transparentami Crystal Palace FC, gestykulując i dopingując swoją drużynę, w tle widoczne są tłumy fanów oraz charakterystyczne barwy klubowe
Kibice Crystal Palace w Krakowie Wojtek RadwańskiAFP
Bożydar Iwanow: Mamy dwóch polskich piłkarzy w półfinałach europejskich pucharów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

