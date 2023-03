Lech wywalczył największy pucharowy sukces w swojej historii. Jako pierwszy polski klub od 27 lat znalazł się w ćwierćfinale pucharów - konkretnie zaś, w Lidze Konferencji. Poznaniacy rozegrali już w tym sezonie 20 spotkań w Europie, ale to jest właśnie efektem kolejnych awansów. Djurgårdens zostało po prostu rozbite - 2-0 w Poznaniu - 3-0 w Sztokholmie nie zostawia żadnych wątpliwości, kto był lepszy i zasłużył na tę promocję.

Losowanie Ligi Konferencji po losowaniu Ligi Mistrzów i Ligi Europy

W piątek "Kolejorz" pozna kolejnego przeciwnika - te spotkania odbędą się 13 i 20 kwietnia. Losowanie będzie dotyczyć też gospodarzy pierwszych spotkań, ale i całej dalszej ścieżki aż do finału. Zacznie się w Nyonie o godz. 14, już po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Już w środę awans do ćwierćfinału wywalczył belgijski KAA Gent, dziś, równo z Lechem, to samo uczyniła w Turcji Fiorentina. W rzutach karnych decydowały się losy starcia Slovana Bratysława z FC Basel. Słowacy zmienili bramkarza na rzuty karne, ale to byłą zła decyzja: Martin Trnovsky przepuścił wszystkie cztery strzały rywali, gracze Slovana aż trzykrotnie się pomylili.