Wyrzucili za burtę mistrzów Polski. Świętują awans do finału Ligi Konferencji

Betis Sewilla zremisował 2:2 z Fiorentiną na jej terenie i zameldował się w finale Ligi Konferencji. Losy awansu rozstrzygnęły się w dogrywce. Po 90 minutach gospodarze prowadzili 2:1, co oznaczało wyrównanie strat z pierwszej konfrontacji. Bramkę na wagę triumfu w 98. minucie zdobył wprowadzony z ławki rezerwowych Abde Ezzalzouli. Ćwierćfinałowi pogromcy Jagiellonii Białystok wracają zatem do Polski. W decydującej rozgrywce zmierzą się we Wrocławiu (28 maja) z londyńską Chelsea.