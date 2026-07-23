Rozpoczynający się właśnie sezon europejskich pucharów jest historyczny dla polskiego futbolu. Po raz pierwszy nasza federacja mogła wystawić do gry aż pięć klubów. W eliminacjach Ligi Mistrzów grają Lech Poznań i Górnik Zabrze, od Ligi Europy zmagania rozpocznie Jagiellonia Białystok, a o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji walczą GKS Katowice i Raków Częstochowa.

We wtorek pierwsze mecze rozegrali mistrz i wicemistrz Polski. Lech wygrał 4:1 z duński Aarhus i zrobił ogromny krok w kierunku trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik z kolei stanął przed szalenie trudną misją w postaci wyjazdowego spotkania z Fenerbahce. W Stambule wstydu nie było, lecz ostatecznie Zabrzanie przegrali 0:1.

Powyższe rozstrzygnięcia wywarły znaczący wpływ na ranking klubowy UEFA. Ta klasyfikacja jest w tym momencie kluczowa, bowiem wyznacza, od jakiego etapu polskie drużyny będą rozpoczynał sezon w kolejnych latach.

Polska z kolejną cenną zaliczką w rankingu UEFA

Wtorkowe mecze dały polskiej federacji +0.200 punktu do rankingu krajowego. Nasza sytuacja w nim jest bardzo komfortowa, bowiem rozpoczynamy od 10. miejsca. Jeżeli taki stan utrzyma się do końca tego sezonu, to w sezonie 2028/29 mistrz Polski będzie miała zapewniony awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Do tego jest jeszcze daleka droga. Największymi rywalami naszej federacji są Czesi oraz Grecy, którzy nie mają zamiaru odpuszczać. W sferze marzeń cały czas pozostaje dziewiąta pozycja zajmowana przez Turków - strata wynosi aktualnie ponad trzy punkty.

Początek czwartkowych zmagań był bardzo udany. Kolejne 0.200 punktu dla Polski zarobił Raków Częstochowa. "Medaliki" do pewnego momentu męczyli się z maltańską Vallettą, z którą do przerwy przegrywali 0:1. Po przerwie drużyna Dawida Kroczka wzięła się do roboty, finalnie wygrywając 3:1 po trafieniach Mahira Emreliego, Patryka Makucha oraz Stratosa Svarnasa.

Apetyty zaostrzył początek meczu GKS-u Katowice z MSK Zilina. Polacy objęli prowadzenie już w 6. minucie po golu Lukasa Klemenza. Później to Słowacy doszli do głosu, którzy finalnie wygrali 2:1 i w tym momencie są bliżej kolejnej fazy rozgrywek. To oznacza również, że po pierwszym tygodniu z europejskimi pucharami Polska zasiliła swój licznik o 0.400 punktów.

Dla nas najistotniejsze jest to, co zrobią Czesi. Nasi południowi sąsiedzi już wkrótce dostaną dodatkowe punkty za udział Slavii Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów, co umożliwi im powrót na 10. pozycję. Póki co jednak Czesi są niżej od nas, a to nie koniec dobrych informacji.

Czesi w pierwszym tygodniu swoich startów w europejskich pucharach zarobili tylko 0.200 punktu zdobyte po zwycięstwie 1:0 Hradec-Kralove nad norweskim Tromso w Lidze Europy. Niemiłą niespodzianką dla Czechów była porażka 2:3 Jablonca z chorwackim Varazdinem w eliminacjach Ligi Konferencji. Sprawia to, że Polacy nadrobili do Czechów 0.200 punktów.

W najlepszy możliwy sposób sezon rozpoczęli Grecy. Po czwartkowych meczach na ich koncie dopisano 0.400 punktów. Na ten dorobek złożyły się zwycięstwa PAOK-u Saloniki (3:2 w Lidze Europy z Dynamem Kijów) oraz Panathinaikosu (2:1 w Lidze Konferencji z Paksi). Mimo to, Grecy wciąż nie odrobili swojej straty do Polski.

Ranking krajowy UEFA po czwartkowych meczach Ligi Konferencji (w nawiasie przyrost punktów w tym sezonie)

Anglia - 98.519 Włochy - 84.232 Hiszpania - 78.618 Niemcy - 76.688 Francja - 64.511 Portugalia - 60.450 (+0.200) Belgia - 55.850 (+0.200) Holandia - 48.895 (+0.166) Turcja - 45.675 (+0.500) Polska - 42.525 (+0.400) Czechy - 42.025 (+0.200) Grecja - 40.812 (+0.400)





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