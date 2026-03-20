Wulgarne sceny w Krakowie. Ukraińcy reagują na zachowanie kibiców Lecha. "Znowu"

Maciej Brzeziński

Mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań przyniósł wiele emocji, ale nie tylko sportowych. Goście wygrali, ale z awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji cieszył się zespół z Ukrainy. Tymczasem w tamtejszych mediach więcej niż o wyniku mówi się o zachowaniu kibiców Kolejorza. W sieci natychmiast pojawiły się nagrania, które wywołały irytację na Ukrainie.

Przed tygodniem Szachtar Donieck wygrał w Poznaniu z Lechem 3:1 i zrobił wielki krok w stronę awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W czwartkowym rewanżu Poznaniacy mieli wielką szansę, aby odwrócić losy dwumeczu. Goście do przerwy prowadzili 2:0 po golach Mikaela Ishaka. W 64. minucie Joao Moutinho trafił do własnej bramki i to przekreśliło nadzieje Kolejorza na awans. Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali 2:1, ale z awansu cieszyli się piłkarze klubu z Doniecka, który swoje domowe mecze rozgrywa w Krakowie.

Ukraińskie media są zadowolone, że Szachtar wywalczył awans do najlepszej ósemki rozgrywek, ale zdecydowanie więcej miejsca poświęcają zachowaniu kibiców gości. Portal ukrfootball.ua podkreślił, że doszło do skandalu. - Kibice Lecha zaaranżowali brudną prowokację przeciwko Szachtarowi - czytamy.

Mianowicie chodzi o to, że już w trakcie rozgrzewki kibice z Poznania mieli gwizdać na rywali i krzyczeć: "Pie****ć UPA i Banderę" (Ukraińską Armię Powstańczą i Stepana Banderę, którzy odpowiedzialni byli w XX wieku za ludobójstwo Polaków w Wołyniu).

W internecie znalazły się natychmiast nagrania z tego momentu, które opublikowała "Ukraińska Tribuna". - Znowu? Znowu kibice Lecha śpiewali "pie****ć Banderę" oraz "Pamiętamy Wołyń" - podkreślono.

Bardzo podobne sceny miały miejsce przed tygodniem na Enea Stadionie w Poznaniu. - "W pierwszej połowie meczu kibice polskiego klubu krzyczeli z trybun Stadionu Miejskiego w Poznaniu wulgarne hasła - pisała dziennikarka Yevhenia Yakubovskaya w artykule.

