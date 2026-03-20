Przed tygodniem Szachtar Donieck wygrał w Poznaniu z Lechem 3:1 i zrobił wielki krok w stronę awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W czwartkowym rewanżu Poznaniacy mieli wielką szansę, aby odwrócić losy dwumeczu. Goście do przerwy prowadzili 2:0 po golach Mikaela Ishaka. W 64. minucie Joao Moutinho trafił do własnej bramki i to przekreśliło nadzieje Kolejorza na awans. Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali 2:1, ale z awansu cieszyli się piłkarze klubu z Doniecka, który swoje domowe mecze rozgrywa w Krakowie.

Kibice Lecha prowokowali Ukraińców? Nagrania nie pozostawiają wątpliwości

Ukraińskie media są zadowolone, że Szachtar wywalczył awans do najlepszej ósemki rozgrywek, ale zdecydowanie więcej miejsca poświęcają zachowaniu kibiców gości. Portal ukrfootball.ua podkreślił, że doszło do skandalu. - Kibice Lecha zaaranżowali brudną prowokację przeciwko Szachtarowi - czytamy.

Mianowicie chodzi o to, że już w trakcie rozgrzewki kibice z Poznania mieli gwizdać na rywali i krzyczeć: "Pie****ć UPA i Banderę" (Ukraińską Armię Powstańczą i Stepana Banderę, którzy odpowiedzialni byli w XX wieku za ludobójstwo Polaków w Wołyniu).

W internecie znalazły się natychmiast nagrania z tego momentu, które opublikowała "Ukraińska Tribuna". - Znowu? Znowu kibice Lecha śpiewali "pie****ć Banderę" oraz "Pamiętamy Wołyń" - podkreślono.

Bardzo podobne sceny miały miejsce przed tygodniem na Enea Stadionie w Poznaniu. - "W pierwszej połowie meczu kibice polskiego klubu krzyczeli z trybun Stadionu Miejskiego w Poznaniu wulgarne hasła - pisała dziennikarka Yevhenia Yakubovskaya w artykule.

Kibice Lecha na stadionie w Krakowie

Komisja Ligi ukarała kibiców Lecha Poznań

