Wszystko już wiemy. Oto wyniki losowania 1/8 finału Ligi Konferencji Europy

22 lutego 2024 roku był kolejnym smutnym dniem w dziejach występów polskich klubów w europejskich pucharach. To właśnie bowiem pod tą datą już zawsze będzie kryć się wyraźna porażka Legii Warszawa z norweskim Molde FK na stadionie przy Łazienkowskiej.

Liga Konferencji Europy. Zasady pierwszych faz pucharowych, koszyki w losowaniu 1/8 finału

Warto przy tym przypomnieć, że pierwsze fazy pucharowe trzecich co do ważności europejskich rozgrywek mają odrobinę skomplikowany przebieg. Zwycięzcy grup LKE przeszli od razu do 1/8 finału, z kolei zespoły z miejsc drugich musiał zmierzyć się w tzw. rundzie play-off (1/16 finału) ze spadkowiczami z Ligi Europy.