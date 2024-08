Wszystko już wiadomo. Legia i Jagiellonia poznały terminarz LKE

W tym roku nastąpiły zmiany we wszystkich europejskich turniejach. Zamiast fazy grupowej wprowadzona została faza ligowa, w której każda drużyna rozegra konkretną liczbę meczów z różnymi zespołami. W przypadku LKE spotkań będzie sześć - trzy u siebie i trzy na wyjeździe.

LKE: Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok poznały terminarz

Wiadomo było, że polskie zespoły nie będą miały łatwo. Okazało się, że dla obu już pierwsze spotkania będą prawdziwymi hitami. Jagiellonia na wyjeździe zmierzy się z Kopenhagą, a Legia Warszawa będzie u siebie gościć Real Betis pod wodzą słynnego Manuela Pellegriniego. Pozostałe spotkania też zapowiadają sporo emocji. Do wiadomości podano daty i godziny zaplanowanych meczów.

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok - walka o puchary

Jagiellonia Białystok zapewniła sobie start w LKE już dzięki spektakularnej wygranej z FK Poniewież - w dwumeczu pokonali zespół z Litwy aż 7:1. Później nie szło im już jednak tak dobrze - drogę do Ligi Mistrzów zamknął im norweski klub Bodo/Glimt, a do Ligi Europy Ajax Amsterdam. "Duma Podlasia" trafiła do piątego koszyka.