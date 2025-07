Wszystko jasne. Oto potencjalni rywale Rakowa i Jagiellonii w 3. rundzie eliminacji LKE

Jeśli przedstawicielom Ekstraklasy uda się zwyciężyć w dwumeczach, przystąpią do 3. rundy eliminacji. Na tym etapie rywalami Jagiellonii mogły być m.in. Austria Wiedeń, Rosenborg BK, Silkeborg IF czy Valur Rejkjawik. Po poniedziałkowym losowaniu wszystko stało się jasne. W trzeciej rundzie eliminacji klub z Białegostoku zagra z triumfatorem pary Silkeborg IF (Dania) vs KA (Knattspyrnufelag Akureyrar) (Islandia).