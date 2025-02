Porywające sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie Sport (w cenie 40 zł/30 dni).

Już 13 lutego do walki w 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA stanie Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z serbską FK TSC Backa Topola. Z drużyną z Serbii, jeszcze w fazie ligowej rozgrywek, spotykała się już Legia Warszawa, która na wyjeździe pokonała ją aż 3:0. Spotkanie, które może zapewnić obecnemu mistrzowi Polski awans do 1/8 finału, będzie można oglądać w Polsat Box Go z TrybemPro, a rozgrywane 20 lutego spotkanie rewanżowe będzie dostępne z TrybemPro i opcją wielokamerową.