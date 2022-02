Już dziś po raz pierwszy w historii rozpocznie się faza pucharowa Ligi Konferencji. To rozgrywki, które debiutują w obecnym sezonie.

W zamyśle UEFA chciała stworzyć rozgrywki, w których szanse na awans miałyby zespoły z lig znajdujących się niżej w europejskim rankingu. To otwierało szansę przed polskimi zespołami.



Niestety, żadna ze startujących w eliminacjach polskich drużyn - Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław - nie przebrnęła kwalifikacji. Szansę na grę wiosną w europejskich pucharach miała za to Legia Warszawa.



Liga Konferencji dla Polski i bez Polski

Mistrzowie Polski wywalczyli awans do fazy grupowej Ligi Europy i zaczęli ją od dwóch wygranych - nad Spartakiem Moskwa i Leicester City. Wygrana i drugie miejsce w grupie dałyby jej dalszy awans w LE, trzecie miejsce - "odesłałoby" do gry w Lidze Konferencji. Niestety, Legia wyraźnie spuściła z tonu i zakończyła rozgrywki grupowe na ostatniej pozycji, odpadając ze wszystkich europejskich pucharów.CZYTAJ TAKŻE: Liga Konferencji to ubogi krewny innych pucharów? Wcale nie



Liga Konferencji. Kto dziś gra i gdzie oglądać?

To sprawia, ze z zazdrością możemy spoglądać między innymi na Czechów, którzy w 1/16 finału Ligi Konferencji mają dwóch swoich przedstawicieli (Sparta Praga i Slavia Praga). Po dwie drużyny na tym etapie rozgrywek mają także Holendrzy i Duńczycy.



Ponadto w Lidze Konferencji grają jeszcze zespoły z Turcji, Grecji, Izraela, Austrii, Szkocji, Norwegii, Anglii, Francji, Azerbejdżanu oraz Serbii.



Polskiego kibica najbardziej mogą interesować losy Olympique'u Marsylia, gdzie napastnikiem jest reprezentant Polski, Arkadiusz Milik. Mecze Ligi Konferencji można oglądać jedynie online live stream na platformie Viaplay.



Liga Konferencji. Pary 1/16 finału. O której mecze?

Czwartek, godz. 18.45:



Fenerbahce - Slavia Praga,



Midtjylland - PAOK Saloniki,



PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv,



Rapid Wiedeń - Vitesse Arnhem,



Czwartek, godz. 21:



Celtic Glasgow - Bodo/Glimt,



Leicester City - Randers FC,



Olympique Marsylia (Arkadiusz Milik) - Karabach Agdam



Sparta Praga - Partizan Belgrad.