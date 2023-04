Wpadka Włochów już przed meczem, trener Lecha zaskoczony. Prosił o pomoc

W awans Lecha Poznań do półfinału Ligi Konferencji wierzą już chyba tylko jego piłkarze oraz najbardziej zagorzali kibice. Poznaniacy polecieli jednak do Florencji powalczyć jeszcze o swoje marzenia, a trener John van den Brom powtarzał, że chciałby też być dumny z wyniku. Na Stadio Artemio Franchi spotkała go jednak zaskakująca niespodzianka, z którą zdołał sobie poradzić. Ćwierćfinałowy rewanż Fiorentiny z mistrzem Polski zaplanowano na czwartek - początek o godz. 18.45.