Statystyka jest nieubłagana dla polskich zespołów. To będzie 69. spotkanie z włoską drużyną w europejskich pucharach. Do tej pory drużyny znad Wisły wygrały tylko dziewięć razy, a przegrały 43 (16 remisów). Nic więc dziwnego, że zwykle to reprezentant Serie A, a nie ekstraklasy przechodził do następnej rundy. Gorszy bilans polskie kluby mają tylko z niemieckimi - cztery wygrane na 52 mecze.

Było jednak kilka zwycięskich rywalizacji, które mocno wryły się w pamięć polskich kibiców, choć coraz mniej ich może je pamiętać. Pierwsze to 1970 rok i półfinał Pucharu Zdobywców Pucharów - o awansie Górnika Zabrze, po trzech remisach (nie było wtedy konkursu rzutów karnych), przesądził rzut monetą. Cztery lata później Gwardia Warszawa wyeliminowała Bolognę po serii jedenastek. Także Widzew Łódź dzięki rzutom karnym w 1980 roku okazał się lepszy od Juventusu Turyn w Pucharze UEFA. W 1991 roku w ćwierćfinale PZP Legia odprawiła Sampdorię Genua. Ostatni polski zespół, który pokonał włoski to Wisła Kraków. W 2002 roku przegrała na wyjeździe 1:2, ale u siebie po dogrywce pokonała Parmę 4:1 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu UEFA. W tym roku mijają więc 24 lata.

Wśród wyeliminowanych drużyn nie ma Fiorentiny, a to częsty rywal polskich drużyn. W pierwszej rywalizacji w 1970 roku "Fiołki" poradziły sobie z Ruchem Chorzów. 29 lat później nie dał im rady w eliminacjach Ligi Mistrzów Widzew. W XXI wieku dwa razy z Fiorentiną mierzył się Lech. W 2015 roku fazie grupowej Ligi Europy wygrał na wyjeździe 2:1, a przegrał w Poznaniu 0:2. Trzy lata temu w ćwierćfinale Ligi Konferencji uległ u siebie aż 1:4, a w rewanżu wygrał 3:2.

Fiorentina, czyli dwukrotny finalista Ligi Konfernecji

Jagiellonia pierwszy raz zmierzy się z włoskim przeciwnikiem. Fiorentina w 2034 i 2024 roku była finalistą Ligi Konferencji. W poprzednim sezonie w Serie A zajęła szóste miejsce. Bieżące rozgrywki zupełnie nie idą po myśli dwukrotnego mistrza Włoch. W fazie ligowej Ligi Konferencji zdobyła tyle samo punktów, co drużyna z Białegostoku, ale aż trzy z sześciu meczów przegrała (z FC Lozanną, FSV Mainz i AEK Ateny). Bilans białostoczan to dwie wygrane, trzy remisy i jedna porażka. W Serie A Fiorentina długo szorowała po dnie tabeli i nadal jest w strefie spadkowej. Jagiellonia to lider polskiej ekstraklasy, a do tego drużyna, która najlepiej (razem z Lechią Gdańsk i GKS Katowice) rozpoczęła rundę wiosenną.

Trener Fiorentiny do Polski nie zabrał dwóch gwiazd - bramkarza Davida de Gei i napastnika Moise Keana. Ma ich oszczędzać przed meczami w Serie A. - Analizowaliśmy szeroką kadrę rywala, a w niej są zawodnicy, który mają łącznie 3000 występów na poziomie pięciu najlepszych lig Europy. Jeżeli trener może pozwolić sobie na to, żeby zostawić takiego napastnika jak Kean we Florencji a w ataku zagra prawdopodobnie Picoli, to nadal jest to zawodnik kupiony za 25 milionów euro. W polskiej ekstraklasy takich pieniędzy jeszcze nie wydajemy. Więc to zespół o ogromnej jakości i sile zarówno indywidualnej, jak i zespołowej. A sytuacja w tabeli Fiorentiny nie zmienia mojej oceny - podkreśla Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii.

Szkoleniowiec białostoczan dodaje, że szanuje rywala, ale jego drużyna ma wyjść po zwycięstwo. - Doświadczenie mamy, oczywiście nieporównywalnie mniejsze zarówno indywidualnie, jak i zespołowo do klubu z Florencji, ale na pewno większe niż mieliśmy 30 spotkań w europejskich pucharach temu. Liczę na to, że sportowo będziemy najlepszą wersją samego siebie i wejdziemy na bardzo dobry poziom - mówi Siemieniec. - Fiorentina to kolejna wielka marka, z którą się mierzymy. Ekscytuje nas to bardzo, ale patrzymy na ten dwumecz przez pryzmat zwycięstwa, a nie przeżycia tylko przygody.

Skala trudności jest bardzo duża, ale dobrze czujemy się w sytuacji, w której możemy mało stracić, a dużo zyskać.

Trener gości sam zrezygnował z gwiazd, a szkoleniowiec Jagiellonii będzie musiał poradzić sobie bez pauzujących za kartki Tarasa Romańczuka i Afimico Pululu. - W kręgosłupie mojej drużyny są piłkarze, którzy grają najwięcej, czyli Abramowicz, Romańczuk, Imaz i Pululu. I z tej czwórki nie ma aż dwóch zawodników - kapitana i podstawowego napastnika, króla strzelców poprzedniej Ligi Konferencji. To sprawia, że zadanie jest utrudnione. I to nie dlatego, że nie wierzę w piłkarzy, którzy zagrają za nich, ale to ogranicza mi to pole manewru przy wyborze pierwszej jedenastki czy przy ewentualnej reakcji w trakcie meczu - tłumaczy trener Siemieniec.

