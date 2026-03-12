Włosi byli w szoku. 85 tys. Polaków na trybunach. Historyczna szansa klubu Ekstraklasy

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Pora na 1/8 finału Ligi Konferencji! W czwartkowy wieczór w akcji zobaczymy dwóch przedstawicieli Ekstraklasy. Najpierw do boju z Szachtarem Donieck ruszy Lech Poznań, a następnie Raków we Florencji rozpocznie starcie z Fiorentiną. Oto wszystkie spotkania w historii, jakie polskie kluby rozegrały przeciwko włoskiemu klubowi. Na jednym z nich pojawiło się... 85 tysięcy kibiców!

Eugeniusz Faber w szarej marynarce i białej koszuli na tle oświetlonego stadionu piłkarskiego.
Eugeniusz FaberFOT. MICHAL CHWIEDUK / NEWSPIX.PL TagsNewspix.pl

W fazie ligowej Ligi Konferencji Raków Częstochowa - jeszcze za kadencji Marka Papszuna - uplasował się na drugim miejscu, zgarniając aż 14 punktów. Dzięki temu - w przeciwieństwie do Jagiellonii i Lecha - nie musiał występować w play-offach. "Medaliki" od razu zameldowały się na etapie 1/8 finału.

Po losowaniu jasnym stało się, że zespół już pod wodzą Łukasza Tomczyka o ćwierćfinał będzie walczył z Fiorentiną. Tym samym Włosi rozegrają drugi z rzędu dwumecz z ekipą reprezentującą Ekstraklasę.

Tomasz Hajto nie wytrzymał! Czy Legia utrzyma się w Ekstraklasie? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zaczęło się w 1970 roku. Raków może napisać historię

Dosłownie przed chwilą spotkali się z Jagiellonią w 1/16 finału. W Białymstoku triumfowali 3:0, jednak na własnym, nieco obskurnym stadionie o końcowy rezultat i awans drżeli do samego końca. Zespół Adriana Siemieńca odrobił straty, poległ dopiero w dogrywce (4:2, 4:5 w dwumeczu).

W sezonie 2022/23 Fiorentina w ćwierćfinale LK trafiła na Lecha. Scenariusz był bardzo podobny. Po wygranej Włochów 4:1 w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej wszystko wydawało się rozstrzygnięte. Tymczasem na wyjeździe "Kolejorz" w pewnym momencie prowadził już 3:0. Niestety do sensacji nie doszło.

Wcześniej Poznaniacy mierzyli się z ekipą z Florencji w kampanii 2015/16, w fazie grupowej Ligi Europy. Wówczas polegli u siebie 0:2, a na Półwyspie Apenińskim wygrali 2:1. Jak widać, Fiorentina w ostatniej dekadzie ewidentnie ma problemy z polskimi klubami, grając na własnym stadionie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Oskar Pietuszewski
Reprezentacja

Rekord Lewandowskiego poważnie zagrożony. 60 milionów euro na stole. To może zrobić Pietuszewski

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Do grona naszych klubów, które grały z tym rywalem zalicza się także Widzew. Łodzianie latem 1999 roku walczyli z Fiorentiną o Ligę mistrzów w trzeciej rundzie eliminacji. Tym razem włoski zespół wygrał dwukrotnie, kolejno 3:1 we Florencji i 2:0 na terenie rywala.

    Za to pierwszym polskim zespołem walczącym z dwukrotnymi mistrzami Włoch był Ruch Chorzów. W 1970 roku obie ekipy spotkały się w ramach Inter-Cities Fairs Cup. To dawne europejskie rozgrywki organizowane w latach 1955-1971, które można uznać jako poprzednik obecnej Ligi Europy.

    Na pierwszym meczu - 16 września 1970 roku w Chorzowie - pojawiło się... 85 tys. kibiców - podaje "Transfermarkt". A to dlatego, że tego samego dnia na Stadionie Śląskim odbywało się również spotkanie pomiędzy Barceloną a GKS-em Katowice w tym samym pucharze. Ruch zremisował z Fiorentiną 1:1, gola strzelił legendarny Eugeniusz Faber, 36-krotny reprezentant Polski, legenda śląskiej drużyny. GKS przegrał z Katalończykami 0:1. W rewanżach Fiorentina zwyciężyła 2:0, a Barcelona 3:2.

    Oto wszystkie mecze polskich klubów z Fiorentiną:

    • 16.09.1970 - Ruch - Fiorentina 1:1
    • 30.09.1970 - Fiorentina - Ruch 2:0
    • 11.08.1999 - Fiorentina - Widzew 3:1
    • 25.08.1999 - Widzew - Fiorentina 0:2
    • 22.10.2015 - Fiorentina - Lech 1:2
    • 05.11.2015 - Lech - Fiorentina 0:2
    • 13.04.2023 - Lech - Fiorentina 1:4
    • 20.04.2023 - Fiorentina - Lech 2:3
    • 19.02.2026 - Jagiellonia - Fiorentina 0:3
    • 26.02.2026 - Fiorentina - Jagiellonia 2:4 (pd)

    Bilans bramkowy? 22:12 dla Fiorentiny. Polskim klubom jeszcze nigdy w historii nie udało się przejść tego rywala w dwumeczu na żadnym z etapów europejskich pucharów, choć bywało naprawdę blisko.

    Raków Częstochowa stanie się piątą marką Ekstraklasy, która zmierzy się z florenckim zespołem. Być może przełamie fatalną passę i jako pierwsza od 56 lat wyeliminuje Włochów. "Medaliki" premierowo w swojej historii grają w tej fazie pucharów. Najpierw ekipę Tomczyka czeka wyjazdowe starcie. Start o godz. 21:00, w czwartek 12 marca. Transmisję zrealizuje Polsat Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Międzynarodowa federacja dała zielone światło Rosjanom. Mogą przyjechać do Polski na MŚ
    Inne sporty

    Rosjanie przyjadą do Polski? Szokująca decyzja ws. MŚ, Putin może otwierać szampana

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
    Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
    Zawodnicy drużyny piłkarskiej w fioletowych strojach celebrują wspólnie sukces na boisku, w tle widoczna publiczność oraz elementy stadionu.
    Piłkarze ACF Fiorentina w meczu Serie A z TorinoPaolo GiulianiAFP
    Numia Vero Volley Milano - VakifBank Stambuł. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja