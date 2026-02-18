Włosi biją na alarm przed meczem z Jagiellonią. Tego obawiają się w Polsce
19 lutego kibice z Białegostoku będą świadkami nie lada widowiska. To bowiem tego dnia na Chorten Arenie zameldują się piłkarze Fiorentiny. Oba zespoły powalczą ze sobą o awans do 1/8 finału tegorocznej edycji Ligi Konferencji. Tuż przed przylotem do Polski we włoskich mediach zaczęły się pojawiać alarmujące głosy. Tamtejsi dziennikarze wyrażają spore obawy względem pewnego czynnika, który może przeważyć na korzyść gospodarzy.
Jagiellonia Białystok zakończyła zmagania tegorocznej fazy zasadniczej Ligi Konferencji na 17. miejscu. Dla "Dumy Podlasia" oznacza to więc konieczność rozegrania "barażowego" dwumeczu. W drodze losowania podopieczni trenera Adriana Siemieńca trafili na włoską Fiorentinę.
Z jednej strony mówimy o bardzo uznanej marce na arenie międzynarodowej. Z drugiej jednak Fiorentina jest zespołem, który w obecnej kampanii przechodzi przez dość spory kryzys formy. Obecnie drużyna ta znajduje się na odległym 18. miejscu w tabeli Serie A. Tego typu ekip nie można jednak lekceważyć, o czym w kontekście nadchodzącego dwumeczu mówił zresztą Zbigniew Boniek.
Włosi mają obawy przed meczem z Jagiellonią. Chodzi o... pogodę
Na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra, temat meczu z Jagiellonią Białystok rozgorzał we włoskich mediach. Szczególnie aktywny w tej kwestii stał się portal "violanews.com". Tamtejsi dziennikarze postanowili bowiem wyrazić swoje obawy względem przyjazdu "Violi" do kraju nad Wisłą. Źródło tych bojaźni stanowi... pogoda.
"Lodowaty chłód w Polsce nie pomoże Fiorentinie. Ale także murawa stadionu Chorten Arena nie będzie sprzymierzeńcem. Boisko jest w dość złym stanie, zniszczone przez mróz i ciągłe opady śniegu w ostatnich tygodniach. Dla Jagiellonii nie stanowi to żadnego problemu. Zawodnicy są przyzwyczajeni do gry w takich warunkach. Natomiast Fiorentina z tego punktu widzenia będzie musiała zagrać bardzo dobrze, by sprawić trudności polskiej drużynie" - mówił włoski dziennikarz Giovanni Zecchi.
W Białymstoku od dłuższego czasu panuje dość intensywna zimowa aura. Polskie ekipy rzeczywiście są przyzwyczajone do tego typu warunków. Dla piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego są to jednak dość niecodzienne okoliczności, które z pewnością wymuszą na nich odpowiednie dostosowanie taktyki.
Warto jednak przypomnieć, że losy awansu nie rozstrzygną się podczas meczu w kraju nad Wisłą. Zaplanowane jest również starcie rewanżowe, które odbędzie się 26 lutego we Włoszech. Wówczas to zawodnicy Fiorentiny będą mogli mówić o sprzyjających warunkach.