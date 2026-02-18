Włosi biją na alarm przed meczem z Jagiellonią. Tego obawiają się w Polsce

Jagiellonia Białystok zakończyła zmagania tegorocznej fazy zasadniczej Ligi Konferencji na 17. miejscu. Dla "Dumy Podlasia" oznacza to więc konieczność rozegrania "barażowego" dwumeczu. W drodze losowania podopieczni trenera Adriana Siemieńca trafili na włoską Fiorentinę.

Z jednej strony mówimy o bardzo uznanej marce na arenie międzynarodowej. Z drugiej jednak Fiorentina jest zespołem, który w obecnej kampanii przechodzi przez dość spory kryzys formy. Obecnie drużyna ta znajduje się na odległym 18. miejscu w tabeli Serie A. Tego typu ekip nie można jednak lekceważyć, o czym w kontekście nadchodzącego dwumeczu mówił zresztą Zbigniew Boniek.

Włosi mają obawy przed meczem z Jagiellonią. Chodzi o... pogodę

Na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra, temat meczu z Jagiellonią Białystok rozgorzał we włoskich mediach. Szczególnie aktywny w tej kwestii stał się portal "violanews.com". Tamtejsi dziennikarze postanowili bowiem wyrazić swoje obawy względem przyjazdu "Violi" do kraju nad Wisłą. Źródło tych bojaźni stanowi... pogoda.

"Lodowaty chłód w Polsce nie pomoże Fiorentinie. Ale także murawa stadionu Chorten Arena nie będzie sprzymierzeńcem. Boisko jest w dość złym stanie, zniszczone przez mróz i ciągłe opady śniegu w ostatnich tygodniach. Dla Jagiellonii nie stanowi to żadnego problemu. Zawodnicy są przyzwyczajeni do gry w takich warunkach. Natomiast Fiorentina z tego punktu widzenia będzie musiała zagrać bardzo dobrze, by sprawić trudności polskiej drużynie" - mówił włoski dziennikarz Giovanni Zecchi.

W Białymstoku od dłuższego czasu panuje dość intensywna zimowa aura. Polskie ekipy rzeczywiście są przyzwyczajone do tego typu warunków. Dla piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego są to jednak dość niecodzienne okoliczności, które z pewnością wymuszą na nich odpowiednie dostosowanie taktyki.

Warto jednak przypomnieć, że losy awansu nie rozstrzygną się podczas meczu w kraju nad Wisłą. Zaplanowane jest również starcie rewanżowe, które odbędzie się 26 lutego we Włoszech. Wówczas to zawodnicy Fiorentiny będą mogli mówić o sprzyjających warunkach.

