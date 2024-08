⁠Wisła Kraków triumfuje, a w mediach burza. Belgowie stanowczo reagują, wbili "szpilkę"

"Cieżka porażka" - to nie nagłówek opisujący deklasację, jakiej świadkami byli kibice w Krakowie. To podsumowanie rewanżowego spotkania Cercle Brugge z Wisłą Kraków, która dokonała czegoś wielkiego. Nikt nie zakładał, że "Biała Gwiazda" po porażce 1:6 dokona cudu i odwróci losy awansu do Ligi Konferencji Europy. Niewiele jednak głosów przemawiało za zwycięstwem w Belgii. A z takiego w czwartkowy wieczór cieszyli się wiślacy.

