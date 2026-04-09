Wielkie pieniądze dla Lecha i Rakowa. Kolejne miliony przeszły koło nosa

W skrócie Lech Poznań otrzymał 9,43 mln euro za występy w europejskich pucharach, a Raków Częstochowa 9,16 mln euro.

Większe przychody Lecha wynikały z tzw. value pillar, związanych z historycznym rankingiem i atrakcyjnością medialną klubu.

Oba kluby były blisko awansu do ćwierćfinału, co oznaczałoby dodatkowe 1,3 mln euro, jednak nie udało się tego osiągnąć.

Jak podaje i dokładnie wylicza strona Football Meets Data do kasy Lecha wpłynie 9,43 mln euro, a Rakowa 9,16 mln. Po środowym kursie to odpowiednio 40,15 mln złotych i 39 mln złotych. Zaraz wyjaśnimy skąd wzięła się różnica, skoro obie drużyny odpadły w tej samej rundzie.

Obie tyle samo dostały za udział w kwalifikacjach (0,53 mln euro) i za awans do fazy ligowej LK (3,17 mln euro). Pierwsze różnice zaczęły się w premiach za osiągane wyniki. Niepokonany Raków za cztery zwycięstwa i dwa remisy zarobił 1,87 mln euro, a Lech za trzy wygrane i remis 1,33 mln.

Zespół z Częstochowy zajął wyższe miejsce po fazie ligowej - drugie - warte było 1,16 mln euro, a Lech był jedenasty (0,86 mln euro). Oba kluby dostały taki sam bonus za awans do 1/8 finału (1,2 mln euro), choć zespół z Poznania musiał jeszcze pokonać dodatkową rundę.

Skąd więc się wzięły wyższe przychody Lecha? Z tzw. value pillar, czyli w uproszczeniu rankingu historycznego i atrakcyjności medialnej. Składa on się z dwóch części i w obu Lech był mocniejszy od Rakowa. Dzięki regularnym występom w europejskich pucharach był wyżej w wewnętrznym krajowym rankingu, a także miał wyższy współczynnik klubowy za ostatnie pięć lat. W drugiej części UEFA brała pod uwagę 10 ostatnich sezonów w pucharach.

Przychody Lecha z tego tytułu wyniosły 2,34 mln euro (1,82 plus 0,52), a częstochowian były prawie dwa razy niższe - 1,24 mln (1,13 + 0,11). Oba kluby mogły zyskać więcej, bo były blisko awansu do ćwierćfinału. Lech dwumecz z Szachtarem przegrał 3:4, choć w rewanżu było już 2:0, co dawało dogrywkę. Raków w obu spotkaniach z Fiorentiną prowadził 1:0, by przegrać 1:2. Za awans UEFA dołożyłaby 1,3 mln euro, czyli 5,5 mln złotych. Te pieniądze przeszły koło nosa.

Lech i tak ustanowił nowy klubowy rekord, jeśli chodzi o przychody z europejskich pucharów. Do tej pory w sezonie 2022/2023 w Lidze Konferencji dotarł do ćwierćfinału. W raporcie finansowym UEFA czytamy, że w nagrodę dostał 8,4 mln euro. Do kasy Rakowa więcej wpłynęło w sezonie 2023/2024. Wtedy odpadł w decydującej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale zagrał w grupie Ligi Europy. Było to warte prawie 14 mln euro.

Na razie najwięcej mają zagwarantowane Szachtar (11,58 mln euro), przed Racingiem Strasbourg (11,49) i Rayo Vallecano (11,26). W tym zestawieniu Lech jest dziesiąty, Raków jedenasty, Jagiellonia Białystok 16. (7,73), a Legia Warszawa 17. (7,72).

Lech Poznań

Raków Częstochowa

