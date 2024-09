Wielkie kontrowersje w meczu polskiego klubu w pucharach i są kary od UEFA

Liga Konferencji. Śląsk Wrocław kończył mecz z Sankt Gallen w ósemkę

Między zawodnikami doszło do przepychanek i w konsekwencji żółtą kartką został ukarany Leiva, a ponieważ był to drugie upomnienie, musiał opuścić boisko .

Liga Konferencji. Jacek Magiera miał jednoznaczne zdanie

Rafał Leszczyński obronił strzał w 11 metrów Christina Witziga, ale arbiter nakazał powtórkę. Za drugim razem do piłki podszedł Willem Geubbels i trafił do siatki.

Śląsk grał w dziewiątkę, ale jeszcze rzucił się do ataku. W polu karnym gości upadł wprowadzony kilka chwil wcześniej Arnau Ortiz , ale chorwacki sędzia uznał, że Hiszpan próbował wymusić "jedenastkę" i ukarał go czerwoną kartką . Śląsk w tym momencie grał w ósemkę.

- Strzeliliśmy cztery gole, ale trzy zostały uznane. Jeżeli sędzia korzysta tyle razy z VAR, to dlaczego nie podszedł do monitora w sytuacjach z naszym udziałem w polu karnym rywali. A jeżeli nie mógł tego zrobić, nie chciał, to nie powinien dawać kartek naszym zawodnikom. Czerwona kartka dla Nahuela była poprzedzona szarpaniem, ale na to sędzia nie zareagował. Ale nie chcę już o tym mówić. Powiedziałem, że chciałem, aby ten mecz przeszedł do historii, ale ze względu na awans, ale nam nie pozwolono awansować - mówił Magiera na konferencji prasowej.