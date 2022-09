Wielka premia dla Lecha! Tyle "Kolejorz" otrzyma za triumf w Lidze Konferencji

Lech Poznań swoje zmagania w tegorocznej edycji Ligi Konferencji rozpoczął niestety od porażki - trzeba jednak przyznać, że ulegnięcie na wyjeździe 3:4 Villarrealowi, czyli niedawnemu półfinaliście Ligi Mistrzów, należało tak czy inaczej uznać za naprawdę obiecujące rozpoczęcie rozgrywek, które zapowiada zaciętą walkę mistrza Polski również i w kolejnych spotkaniach.

Niejako na potwierdzenie, wielkopolska drużyna w czwartkowy wieczór wygrała 4:1 z Austrią Wiedeń, a na listę strzelców wpisali się kolejno Ishak, Skóraś oraz dwukrotnie Velde. Choć najważniejsze w tym przypadku są oczywiście trzy punkty, które Lech mógł dopisać do swojego konta w klasyfikacji grupy C, to warto również pamiętać o premii, jaką otrzyma zespół z Poznania.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sandecja Nowy Sącz - Stal Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Liga Konferencji. Wielkie pieniądze dla Lecha Poznań - oto premia za mecz z Austrią

Mówimy w tym przypadku o całkiem pokaźnych pieniądzach - kwocie 0,5 mln euro, bo tyle właśni UEFA przewidziała za jedno zwycięstwo w fazie grupowej LK. Pieniądze te, w przeliczeniu na polską walutę, wynoszą obecnie blisko 2,4 mln zł. To naprawdę solidny zastrzyk gotówki - i "Kolejorz" z pewnością liczy, że uda się w najbliższych miesiącach zgarnąć jeszcze co najmniej kilka takich bonusów.

Przed piłkarzami Johna van den Broma są jeszcze cztery mecze grupowe, czyli - jak łatwo można wyliczyć - w najlepszym scenariuszu będą one oznaczać 12 "oczek" do tabeli oraz dwa mln euro do klubowej kasy. Warto przy tym pamiętać, że za remis również przewidziano premię, wynoszącą 166 tys. euro.

Liga Konferencji. Lech Poznań zagra niebawem z Hapoelem Beer Szewa

Jak będzie wyglądał terminarz kolejnych potyczek poznańskiej drużyny? Już 6 października zagra ona przy Bułgarskiej z Hapoelem Beer Szewa, a rewanż z ekipą z Izraela zaplanowano na 13 października. Potem przyjdzie czas na wyjazd do Wiednia (27 października), a z Villarrealem, teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem, przyjdzie się zmierzyć Lechowi ponownie 3 listopada.

Nim jednak mistrzowie naszego kraju wrócą do zmagań w LK, czekają ich jeszcze dwa mecze w ramach PKO Ekstraklasy - z Wartą Poznań (18 września) oraz z Legią Warszawa (1 października). Obecnie "Kolejorz" zajmuje jedenaste miejsce w tabeli krajowych rozgrywek i ma 11 pkt na swoim koncie.

Zobacz także: Rezerwowy Lecha zaskakująco o trenerze: Miał mnie gdzieś