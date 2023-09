Wielka niespodzianka w grupie Legii. Co tam się wydarzyło? Nie do wiary

Trudno uwierzyć w to, co wydarzyło się w Bośni i Hercegowinie, a konkretniej na stadionie w Mostarze. Tamtejszy Zrinjski podejmował AZ Alkmaar i w pewnym momencie przygrywał 0:3. Wydawać by się mogło, że mecz jest rozstrzygnięty, ale po zmianie stron gospodarze sensacyjnie odrobili wysoką stratę i ostatecznie potrafili wygrać to spotkanie. Wygląda na to, że grupa Legii Warszawa jest w bieżącej edycji Ligi Konferencji Europy zdecydowanie tą najbardziej szaloną.