Fiorentina postrzegana była jako faworyt rozgrywanego w Białymstoku meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Polscy kibice mimo wszystko nie spodziewali się jednak, że podopieczni Adriana Siemieńca zostaną rozbici, a różnica klas będzie aż tak zauważalna.

Fiorentina rozbiła Jagiellonię. Rewanż już tylko formalnością

O ile do przerwy było 0:0, a "Jaga" przez większość czasu utrzymywała się przy piłce, o tyle po przerwie Włosi wrzucili wyższy bieg i zadali nie jeden, nie dwa, ale aż trzy bolesne ciosy. "Viola" z posiadaniem piłki na poziomie 29 procent wygrała 3:0 i jest już niemal pewna awansu. Jagiellonia natomiast nie oddała nawet jednego celnego strzału.

Jak można było się spodziewać, włoskie media poświęciły temu meczowi wiele uwagi. Podkreślano kapitalną skuteczność Fiorentiny, która w Serie A walczy w tym sezonie o utrzymanie, jednocześnie zwracając uwagę na indolencję Polaków w ataku.

Oto co Włosi napisali po meczu o Polakach. Nie mieli litości

"W mroźnym, niegościnnym Białymstoku" - takimi słowami relację ze spotkania rozpoczęli dziennikarze serwisu "diretta.it". "Fiorentina miała pod kontrolą Polaków, którzy atakowali regularnie, ale nie stwarzali większego zagrożenia" - czytamy dalej.

Wyjazdowe zwycięstwo trzema bramkami wydaje się otwierać Fiorentinie drogę do 1/8 finału Ligi Konferencji

"Po 45 minutach było 0:0, ale Fiorentina wróciła do gry z determinacją już od samego początku drugiej połowy [...] Do Włoch wraca z pewną przewagą, której będzie musiała bronić w najbliższy czwartek na stadionie Franchi" - napisano w "economymagazine.it".

W nieco brutalniejszym dla Jagiellonii tonie mecz oceniali dzienniarze z "La Gazzetta dello Sport". Można było z ich relacji wyczuć, że spodziewali się po ekipie z Białegostoku nieco więcej.

Piszą oni, że Jagiellonia miała bardzo mało konkretnych okazji i nie potrafiła wykorzystać przewagi w posiadaniu piłki. Zwrócono też uwagę na to, że "Jaga" nie miała niemal żadnych argumentów i została zdominowana, a Fiorentina praktycznie zapewniła sobie już awans do 1/8 finału.

Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina. Skrót meczu Polsat Sport

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Fiorentiną i Jagiellonią rozegrane zostanie 26 lutego. Szanse podopiecznych Adriana Siemieńca na awans są już tylko iluzoryczne. Odrobienie trzybramkowej straty i to we Florencji to scenariusz, którego praktycznie nikt nie bierze pod uwagę.

Mecz Jagiellonia - Fiorentina Artur Reszko PAP

Świętujący piłkarze Fiorentiny Artur Reszko PAP

Oprawa kibiców w Białymstoku Artur Reszko PAP