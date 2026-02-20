We Włoszech głośno po pogromie Jagiellonii. Naprawdę tak napisali o Polakach

Niemal żadnych argumentów w rywalizacji z pogrążoną w kryzysie Fioentiną nie miała w czwartek Jagiellonia Białystok. Ekipa Adriana Siemieńca nie oddała nawet jednego celnego strzału i została rozbita na własnym stadionie. We Włoszech po zwycięstwie Fiorentiny 3:0 panowała jednostronna narracja. Oto jak Włosi nazwali Polaków po kompromitującej porażce w Lidze Konferencji Europy.

Piłkarze jednej drużyny stoją okryci kocami na stadionie, obok nich zawodnik w stroju meczowym. W okręgu grupa zawodników innego zespołu w fioletowych strojach świętuje bramkę, jeden z nich wykrzykuje z uniesioną głową.
Jagiellonia została w czwartek zdeklasowana przez FiorentinęMaciej Gilewski / 058sport.pl/ IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Fiorentina postrzegana była jako faworyt rozgrywanego w Białymstoku meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Polscy kibice mimo wszystko nie spodziewali się jednak, że podopieczni Adriana Siemieńca zostaną rozbici, a różnica klas będzie aż tak zauważalna.

Fiorentina rozbiła Jagiellonię. Rewanż już tylko formalnością

O ile do przerwy było 0:0, a "Jaga" przez większość czasu utrzymywała się przy piłce, o tyle po przerwie Włosi wrzucili wyższy bieg i zadali nie jeden, nie dwa, ale aż trzy bolesne ciosy. "Viola" z posiadaniem piłki na poziomie 29 procent wygrała 3:0 i jest już niemal pewna awansu. Jagiellonia natomiast nie oddała nawet jednego celnego strzału.

    Jak można było się spodziewać, włoskie media poświęciły temu meczowi wiele uwagi. Podkreślano kapitalną skuteczność Fiorentiny, która w Serie A walczy w tym sezonie o utrzymanie, jednocześnie zwracając uwagę na indolencję Polaków w ataku.

    Oto co Włosi napisali po meczu o Polakach. Nie mieli litości

    "W mroźnym, niegościnnym Białymstoku" - takimi słowami relację ze spotkania rozpoczęli dziennikarze serwisu "diretta.it". "Fiorentina miała pod kontrolą Polaków, którzy atakowali regularnie, ale nie stwarzali większego zagrożenia" - czytamy dalej.

    Wyjazdowe zwycięstwo trzema bramkami wydaje się otwierać Fiorentinie drogę do 1/8 finału Ligi Konferencji
    napisali z kolei dziennikarze "Tuttomercatoweb"

    "Po 45 minutach było 0:0, ale Fiorentina wróciła do gry z determinacją już od samego początku drugiej połowy [...] Do Włoch wraca z pewną przewagą, której będzie musiała bronić w najbliższy czwartek na stadionie Franchi" - napisano w "economymagazine.it".

    W nieco brutalniejszym dla Jagiellonii tonie mecz oceniali dzienniarze z "La Gazzetta dello Sport". Można było z ich relacji wyczuć, że spodziewali się po ekipie z Białegostoku nieco więcej.

    Piszą oni, że Jagiellonia miała bardzo mało konkretnych okazji i nie potrafiła wykorzystać przewagi w posiadaniu piłki. Zwrócono też uwagę na to, że "Jaga" nie miała niemal żadnych argumentów i została zdominowana, a Fiorentina praktycznie zapewniła sobie już awans do 1/8 finału.

    Rewanżowe spotkanie pomiędzy Fiorentiną i Jagiellonią rozegrane zostanie 26 lutego. Szanse podopiecznych Adriana Siemieńca na awans są już tylko iluzoryczne. Odrobienie trzybramkowej straty i to we Florencji to scenariusz, którego praktycznie nikt nie bierze pod uwagę.

    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w żółto-czerwony strój, drugi w fioletowy. W tle kibice na trybunach.
    Mecz Jagiellonia - FiorentinaArtur ReszkoPAP
    Świętujący piłkarze Fiorentiny
    Świętujący piłkarze FiorentinyArtur ReszkoPAP
    Kolorowa oprawa na stadionie piłkarskim z transparentem, dużą grafiką przedstawiającą postać oraz płonącymi racami, otoczona tłumem kibiców machających flagami w kolorach klubu.
    Oprawa kibiców w BiałymstokuArtur ReszkoPAP

