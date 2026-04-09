Ważny mecz dla Polaków w Lidze Konferencji. Liczy się każdy punkt

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Polskie kluby nie grają już w europejskich pucharach, ale to nie znaczy, że skończyły się emocje dla naszej piłki. W rankingu krajowym UEFA Polacy odrobili część strat do miejsca dającego bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, ale teraz muszą trzymać kciuki za jak najszybsze odpadnięcie Greków. Ten kraj ma w pucharach jeszcze jednego przedstawiciela - AEK Ateny, który dziś w ćwierćfinale Ligi Konferencji zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano (godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport Extra 4 i Polsat Sport Premium 2).

article cover
Kibice Lecha Poznań od lat marzą o Lidze MistrzówMichal Dubiel/REPORTEREast News

Dobre występy polskich klubów w Lidze Konferencji sprawiły, że zaczęliśmy piąć się w rankingu klubowym UEFA. W zeszłym sezonie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok dotarły do ćwierćfinału, dzięki czemu w najbliższych rozgrywkach Ekstraklasa będzie miały pięć miejsc w europejskich pucharach (zamiast czterech), z czego dwa w eliminacjach Ligi Mistrzów (zamiast jednego).

Na ten sezon cel był jeszcze bardziej ambitny - wskoczyć na 10. pozycję w rankingu, która daje ogromny przywilej - grę w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez eliminacji. W pogoni za punktami do zestawienia, w Lidze Konferencji Lech Poznań i Raków Częstochowa dotarły do ćwierćfinałów, rundę wcześniej odpadła Jagiellonia, a w fazie ligowej Legia. To pozwoliło odrobić część strat do 11. Greków i 10. Czechów, ale na ich wyprzedzenie było to za mało.

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

To jednak jeszcze nie koniec emocji związanych z rankingiem. O ile Czesi przewagi nad Polakami już nie zwiększą (obecnie wynosi ona 1,775 punktu, a wszystkie czeskie zespoły już odpadły), to Grecy mają na to szansę. Obecnie są oni tuż nad naszymi zespołami i mają 1,262 punktu więcej, ale w grze ciągle jest AEK Ateny.

W interesie polskiej i czeskiej piłki jest więc jak najszybsze odpadnięcie Greków z rywalizacji. Może stać się to już w tej fazie, bo AEK nie jest faworytem starcia z Rayo Vallecano. Inna sprawa, że los trochę zadrwił z polskiej piłki, bo jeszcze pięć miesięcy temu Lech Poznań naśmiewał się z infrastruktury hiszpańskiego klubu, a dziś to właśnie w rękach piłkarzy z Madrytu jest lepsza lub gorsza sytuacja rankingowa naszej piłki.

Rayo Vallecano - AEK Ateny. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Pierwsze spotkanie ćwierćfinału Ligi Konferencji Rayo Vallecano - AEK Ateny dziś o godz. 18:45. Transmisja w Polsat Sport Extra 4 i Polsat Sport Premium 2.

PJ

Piłkarz w pasiastym żółto-czerwonym stroju drużyny z napisem 'Super Score' na koszulce stoi na boisku podczas meczu, w tle widoczny inny zawodnik.
Jagiellonia BiałystokGrzegorz WajdaEast News
Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach z logo sponsora ustawia się do wspólnego zdjęcia na zielonej murawie stadionu, w tle widać liczną publiczność na trybunach oraz bramkę.
Legia WarszawaBeata ZawadzkaEast News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja