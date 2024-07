Walijczycy grzmią po meczu z Legią, to im się nie spodobało. "Niesprawiedliwe"

Walijczycy ze smutkiem spoglądali na puste trybuny

Co dokładnie mówił szkoleniowiec środowych przeciwników Legii? "To rozczarowujące dla wszystkich w klubie. Mieliśmy w Belfaście wspaniałe przeżycia, a fani byli fenomenalni. Sceny końcowe były czymś, co zapamiętamy na zawsze. Myślę, że to niesprawiedliwe, że kibice gości są karani za coś, co zrobił ktoś inny. To naprawdę frustrujące, ale tak właśnie jest" - przekazał Richard Davies przed pierwszym gwizdkiem arbitra.