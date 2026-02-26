W Poznaniu dmuchają na zimne przed rewanżem w LKE. "Niebezpieczny wynik"

Lech Poznań już w pierwszym spotkaniu mógł przesądzić losy rywalizacji. Mistrzowie Polski byli zdecydowanie lepsi, do tego już od 12. minuty grali z przewagą jednego zawodnika. Mimo to nie potrafili rozłożyć przeciwnika na łopatki i Finowie przed rewanżem mogą mieć jeszcze nadzieje na odwrócenie losów rywalizacji.

- Czy liczymy na cud i awans? Nigdy nie można wykluczyć takiej sytuacji, wszystko zadecyduje się na boisku. Nie składamy broni i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik - podkreśla Miika Nuutinen, szkoleniowiec gości.

Ostrożny z kolei jest trener Frederiksen. Do tego stopnia, że zdecydował się przywołać słowa Czesław Michniewicza, który powtarzał, że "2:0 to bardzo niebezpieczny wynik". Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski piłkarze wtedy się rozluźniają i mogą szybko stracić przewagę.

Na razie w lidze radzimy sobie dobrze, bo wygraliśmy trzy mecze z rzędu, a licząc spotkanie w Finlandii, to mamy tych zwycięstw już cztery. Chcemy podtrzymać serię, bo to jest ważne dla pewności siebie i nastawienia zespołu. Ktoś powiedział, że 2:0 to najbardziej niebezpieczny wynik, ale niezależnie od okoliczności będziemy chcieli wygrać – zaznacza Frederiksen.

- Oczywiście, że po wygranej 2:0 jesteśmy w dobrym położeniu, ale ostrzegałem piłkarzy, że to nie będzie łatwy mecz. Zagramy z drużyną, która jest dobra z piłką przy nodze, i która będzie mogła podjąć duże ryzyko. To będzie inna potyczka niż w Finlandii, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać - zaznacza duński szkoleniowiec.

Lech Poznań - KuPS. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Rewanżowe spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji Lech Poznań - KuPS dziś o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2.

PJ

