Ukraiński miliarder przerwał milczenie. W taki sposób podsumował Polskę i Polaków
30 kwietnia na stadionie Wisły Kraków doszło do pełnego emocji starcia Ligi Konferencji. Szachtar Donieck (który ze względu na sytuację geopolityczną korzysta czasami z obiektu krakowskiego klubu jako domowego stadionu), podejmował angielski Crystal Palace. Na meczu tym obecny był właściciel ukraińskiej drużyny Rinat Achmetow. Po zakończeniu spotkania były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy wyraził swoje zdanie na temat Polski oraz jej mieszkańców.
Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie od 2022 roku. Mimo ogromnej liczby osobistych dramatów, stała się ona niejako codziennością naszych wschodnich sąsiadów. Z tego powodu wiele sektorów ukraińskiej gospodarki i przemysłu rozpoczęło próby powrotu do "względnej" normalności.
Nie inaczej sprawa wygląda w kontekście świata sportu. Najlepiej udowadnia to przykład piłki nożnej. Ukraińskie kluby, pomimo niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, prowadzą swoje rozgrywki na szczeblu państwowym oraz międzynarodowym.
Jedną z takich drużyn jest Szachtar Donieck, który w poprzednim sezonie ukraińskiej ekstraklasy zajął 3. miejsce. To sprawiło, że ekipa ta uzyskała szansę, a ostatecznie kwalifikację do rozgrywek Ligi Konferencji. W spokojnym rozgrywaniu międzynarodowych spotkań zawodnikom z Doniecka bardzo pomogła Wisła Kraków, która udostępniła swój obiekt wielokrotnemu mistrzowi Ukrainy.
Właściciel Szachtara wdzięczny "za serdeczne przyjęcie drużyny i Ukrainy"
To właśnie na stadionie przy ulicy Władysława Reymonta 20 w Krakowie odbyło się pierwsze z dwóch półfinałowych spotkań Ligi Konferencji, w którym to Szachtar Donieck podejmował Crystal Palace. Tego dnia górą okazali się zawodnicy z Wysp Brytyjskich, którzy zapewnili sobie całkiem pokaźną zaliczkę przed rewanżowym starciem.
Na meczu tym obecnym był między innymi właściciel drużyny z Doniecka - Rinat Achmetow. Ukraiński miliarder, a także były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy został po spotkaniu zapytany o opinię na temat kraju, który w ostatnich miesiącach ugościł jego zespół. Achmetow skorzystał z okazji, aby w bardzo wzniosłych słowach podziękować wszystkim mieszkańcom kraju nad Wisłą.
- Mogę wyrazić głęboką wdzięczność kierownictwu klubu (Wisła Kraków red.), miastu (Krakowowi red.) i krajowi. Ogromne podziękowania za serdeczne przyjęcie naszej drużyny i za serdeczne przyjęcie Ukrainy. Polska ogromnie nam pomaga przetrwać i zwyciężyć, aby Ukraina mogła osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój - mówił ukraiński przedsiębiorca.
Według danych, przekazanych przez magazyn Forbes, Rinat Achmetow jest obecnie najbogatszym reprezentantem swojego kraju. Majątku, szacowanego na około 7 mld dolarów, dorobił się on na działalności w największym przemysłowym konglomeracie na Ukrainie, inwestycjom w hutnictwo, górnictwo, energetykę oraz w nieruchomości.