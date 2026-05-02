Ukraiński miliarder przerwał milczenie. W taki sposób podsumował Polskę i Polaków

Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie od 2022 roku. Mimo ogromnej liczby osobistych dramatów, stała się ona niejako codziennością naszych wschodnich sąsiadów. Z tego powodu wiele sektorów ukraińskiej gospodarki i przemysłu rozpoczęło próby powrotu do "względnej" normalności.

Nie inaczej sprawa wygląda w kontekście świata sportu. Najlepiej udowadnia to przykład piłki nożnej. Ukraińskie kluby, pomimo niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, prowadzą swoje rozgrywki na szczeblu państwowym oraz międzynarodowym.

Jedną z takich drużyn jest Szachtar Donieck, który w poprzednim sezonie ukraińskiej ekstraklasy zajął 3. miejsce. To sprawiło, że ekipa ta uzyskała szansę, a ostatecznie kwalifikację do rozgrywek Ligi Konferencji. W spokojnym rozgrywaniu międzynarodowych spotkań zawodnikom z Doniecka bardzo pomogła Wisła Kraków, która udostępniła swój obiekt wielokrotnemu mistrzowi Ukrainy.

Właściciel Szachtara wdzięczny "za serdeczne przyjęcie drużyny i Ukrainy"

To właśnie na stadionie przy ulicy Władysława Reymonta 20 w Krakowie odbyło się pierwsze z dwóch półfinałowych spotkań Ligi Konferencji, w którym to Szachtar Donieck podejmował Crystal Palace. Tego dnia górą okazali się zawodnicy z Wysp Brytyjskich, którzy zapewnili sobie całkiem pokaźną zaliczkę przed rewanżowym starciem.

Na meczu tym obecnym był między innymi właściciel drużyny z Doniecka - Rinat Achmetow. Ukraiński miliarder, a także były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy został po spotkaniu zapytany o opinię na temat kraju, który w ostatnich miesiącach ugościł jego zespół. Achmetow skorzystał z okazji, aby w bardzo wzniosłych słowach podziękować wszystkim mieszkańcom kraju nad Wisłą.

- Mogę wyrazić głęboką wdzięczność kierownictwu klubu (Wisła Kraków red.), miastu (Krakowowi red.) i krajowi. Ogromne podziękowania za serdeczne przyjęcie naszej drużyny i za serdeczne przyjęcie Ukrainy. Polska ogromnie nam pomaga przetrwać i zwyciężyć, aby Ukraina mogła osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój - mówił ukraiński przedsiębiorca.

Według danych, przekazanych przez magazyn Forbes, Rinat Achmetow jest obecnie najbogatszym reprezentantem swojego kraju. Majątku, szacowanego na około 7 mld dolarów, dorobił się on na działalności w największym przemysłowym konglomeracie na Ukrainie, inwestycjom w hutnictwo, górnictwo, energetykę oraz w nieruchomości.

Rinat Achmetow NurPhoto Getty Images

Kadr z meczu Szachtar Donieck - Crystal Palace Łukasz Gągulski PAP

Piłkarze Szachtara Donieck AFP

