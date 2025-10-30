Ukrainiec nazwał polskich kibiców "bydłem". Miarka się przebrała. Jest reakcja

W trakcie meczu Szachatara z Legią w Krakowie nie brakowało emocji - i na boisku, i na trybunach. Pod koniec pierwszej połowy ultrasi "Wojskowych" zasiadający na sektorze gości wywiesili transparent: "Wołyń, pamiętamy". Na tym się nie skończyło.

Po zakończeniu spotkania sfrustrowany bramkarz gospodarzy - Kirił Fesiun - na gorąco został zapytany o zachowanie fanów Legii. - Zauważyłem ich jakoś w 40. minucie. Słyszałem coś, kilka fraz. No jak bydło, szczerze mówiąc - powiedział przed kamerami w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami.

Jego słowa wywołały ogromną burzę w mediach. Równo tydzień po tej wypowiedzi 23-letni golkiper zdobył się na przeprosiny, które udostępniono na klubowym profilu Szachtara Donieck.

- To był dla mnie debiut w Europie w pucharach, w barwach Szachtara Donieck. Po golu w ostatniej minucie emocje wzięły górę. Wpłynęły na mój komentarz. Przyznaję, że użycie obraźliwego słowa wobec kibiców Legii Warszawa było błędem. Szczerze żałuję tego, co powiedziałem. Szanuję wszystkich kibiców i wierzę, że piłka nożna powinna łączyć ludzi, a nie dzielić - powiedział Kirił Fesiun.

Po dwóch seriach gier fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa i Szachtar Donieck sąsiadują w tabeli. Przedstawiciel Ekstraklasy zajmuje 18., a 15-krotny mistrz Ukrainy 17. miejsce. Oba kluby mają na koncie po trzy punkty. Za tydzień Legia w europejskich pucharach zagra na wyjeździe z Celje, natomiast Szachtar (znów w Krakowie na stadionie im. Henryka Reymana) podejmie Breidablik.

