Ukrainiec nazwał polskich kibiców "bydłem". Miarka się przebrała. Jest reakcja

Michał Chmielewski

W drugiej kolejce Ligi Konferencji Legia Warszawa zagrała w Krakowie z Szachtarem Donieck. Kibice polskiego klubu wywiesili na trybunach transparent o treści: "Wołyń, pamiętamy". Oprócz tego regularnie obrażali Stepana Banderę oraz cały ukraiński klub. - Zauważyłem ich jakoś w 40. minucie. Słyszałem coś, kilka fraz. No jak bydło, szczerze mówiąc - mówił po ostatnim gwizdku bramkarz Szachatara, Kirił Fesiun. Teraz Ukrainiec zdobył się na przeprosiny.

Kirił Fesiun
Kirił FesiunFOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.plNewspix.pl

W trakcie meczu Szachatara z Legią w Krakowie nie brakowało emocji - i na boisku, i na trybunach. Pod koniec pierwszej połowy ultrasi "Wojskowych" zasiadający na sektorze gości wywiesili transparent: "Wołyń, pamiętamy". Na tym się nie skończyło.

Kibice przy pomocy przyśpiewek uderzyli w ukraińskiego nacjonalistę Stepana Banderę oraz w sam klub. "Szachtar z Doniecka, to stara k**wa sowiecka" - słyszeliśmy. W międzyczasie piłkarze z Warszawy zwyciężyli 2:1 po dwóch cudownych bramkarz autorstwaRafała Augustyniaka.

Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Tak nazwał polskich kibiców. Bramkarz Szachtara sypie głowę popiołem

Po zakończeniu spotkania sfrustrowany bramkarz gospodarzy - Kirił Fesiun - na gorąco został zapytany o zachowanie fanów Legii. - Zauważyłem ich jakoś w 40. minucie. Słyszałem coś, kilka fraz. No jak bydło, szczerze mówiąc - powiedział przed kamerami w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami.

Jego słowa wywołały ogromną burzę w mediach. Równo tydzień po tej wypowiedzi 23-letni golkiper zdobył się na przeprosiny, które udostępniono na klubowym profilu Szachtara Donieck.

- To był dla mnie debiut w Europie w pucharach, w barwach Szachtara Donieck. Po golu w ostatniej minucie emocje wzięły górę. Wpłynęły na mój komentarz. Przyznaję, że użycie obraźliwego słowa wobec kibiców Legii Warszawa było błędem. Szczerze żałuję tego, co powiedziałem. Szanuję wszystkich kibiców i wierzę, że piłka nożna powinna łączyć ludzi, a nie dzielić - powiedział Kirił Fesiun.

Po dwóch seriach gier fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa i Szachtar Donieck sąsiadują w tabeli. Przedstawiciel Ekstraklasy zajmuje 18., a 15-krotny mistrz Ukrainy 17. miejsce. Oba kluby mają na koncie po trzy punkty. Za tydzień Legia w europejskich pucharach zagra na wyjeździe z Celje, natomiast Szachtar (znów w Krakowie na stadionie im. Henryka Reymana) podejmie Breidablik.

Dwóch piłkarzy w białych strojach walczy o piłkę z zawodnikiem w pomarańczowym trykocie, akcja toczy się w dynamicznym tempie na zielonym boisku, widoczne są koncentracja i fizyczny kontakt podczas meczu piłki nożnej.
Szachtar Donieck - Legia WarszawaArtur BarbarowskiEast News
Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach drużyny podczas dyskusji na murawie, w tle rozmyta trybuna stadionu.
Legia Warszawa - SamsunsporTomasz Jedrzejowski/REPORTEREast News
Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News

